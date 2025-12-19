Gordon Ramsay sarà il produttore di una nuova serie con star Rachel Bilson

Gordon Ramsay sarà coinvolto come produttore esecutivo di una nuova serie tv che avrà come protagonista Rachel Bilson e sarà ambientato nel mondo delle scuole di cucina.

Il progetto è in fase di sviluppo tra le fila di Fox Entertainment Studios e sarà scritto da Stephanie Danler.

Cosa racconterà lo show

La serie tv si basa sul libro The Sharper Your Knife, the Less You Cry di Kathleen Flinn che ha raccontato tra le pagine la sua esperienza nel mondo delle scuole di cucina nella città di Parigi.

Kathleen, dopo essere stata licenziata, decide di usare i suoi risparmi e provare ad aprire un nuovo capitolo della propria vita all'estero, nel mondo della cucina francese. La protagonista affronta quindi un percorso, divertente ed emozionante, all'insegna della scoperta di sé stessa.

Hart of Dixie: Rachel Bilson nell'episodio Hairdos & Holidays

Rachel Bilson, conosciuta in tutto il mondo grazie a The O.C., interpreterà il ruolo principale e ritornerà quindi sul piccolo schermo dopo aver recitato in Accused - Sotto processo, la serie antologica di Howard Gordon arrivata sugli schermi nel 2023, in Take Two e Nashville.

L'attrice, attualmente, è impegnata come conduttrice del podcast Broad Ideas insieme ad Allen, una delle sue più care amiche.

Il coinvolgimento dello chef

Danler, in precedenza, aveva scritto Sweetbitter, diventato una serie tv prodotta da Star TV.

Gordon Ramsay farà parte del team di produttori tramite la sua casa di produzione Studio Ramsay, in collaborazione con Lisa Edwards, Flinn e Olivia Allen.

Il celebre chef, oltre agli show di cui è stato protagonista, ha lavorato recentemente a progetti come Knife Edge: Chasing Michelin Stars condotto da Jesse Burgess e targato Apple TV.

La docuserie realizzata per la piattaforma di streaming, composta da otto episodi, accompagna gli spettatori all'interno di un universo competitivo e affascinante come quello della ristorazione e dell'alta cucina.