Good Omens: nei titoli di testa il confronto tra il Bene e il Male

Good Omens, la nuova serie Amazon Prime Video, debutterà il 31 maggio e nell'attesa possiamo vedere i titoli di testa dell'atteso progetto tratto dal romanzo scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett.

L'affascinante opening animato mostra i due protagonisti l'angelo Aziraphale e il demone Crowley spostarsi in varie epoche e in diversi luoghi per rappresentare il rapporto tra bene e male.

Ecco l'affascinante video:

I sei episodi racconteranno quello che accade quando si avvicina l'Apocalisse e il Giorno del Giudizio è imminente. Gli eserciti del bene e del male stanno preparandosi, Atlantide sta riemergendo dalle acque e tutto sembra andare secondo il progetto divino, solo che l'angelo Aziraphale e il demone Crowley non sono entusiasti all'idea della fine dell'umanità e qualcuno, inoltre, ha perso l'Anticristo.

Nel cast del progetto ci saranno David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos e Benedict Cumberbatch che avrà la parte di Satana.

Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!