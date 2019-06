Good Omens, petizione "cristiana" a Netflix per cancellare la serie: l'epic fail dell'anno

Una petizione ha chiesto a Netflix di cancellare Good Omens per i suoi contenuti, ma viene proprio da chiedersi se almeno uno di questi 35.000 cristiani firmatari abbia mai visto almeno il pilot dello show. E se sì, su quale piattaforma?

Perchè qui qualcosa non torna.

Quello che qualunque spettatore sa è che Neil Gaiman ha adattato il romanzo Buona Apocalisse a tutti! per Amazon Prime e non per Netflix. Che dunque non risponderà alla singolare richiesta, se non in maniera evidentemente ironica. Ma come mai la serie ha generato tanto risentimento? Ebbene, i cristiani dietro alla campagna Return to Order, una propaggine della US Foundation for a Christian Civilisation, sostengono che Good Omens (trovate qui la nostra recensione) sia "un altro passo per normalizzare il satanismo e renderlo leggero e accettabile". Inoltre prenderebbe in giro la "saggezza di Dio" e, cosa altrettanto grave, ha deliberatamente scelta una donna - Frances McDormand - per dare la voce all'altissimo. Questo tipo di prodotti, lamentano i 35.000 firmatari "distrugge ogni barriera tra bene e male, errore e verità, e annienta l'orrore con cui la società guarda al demonio". Ecco perchè Netflix dovrebbe proprio cancellarla!

Sulla petizione è intervenuto anche Neil Gaiman che in verità si è divertito moltissimo, tanto da aver commentato via Twitter: "Adoro che stiano scrivendo a Netflix per cercare di ottenere la cancellazione di Good Omens. Questo dice già tutto". Pregando nei commenti: "Promettetemi che nessuno glielo dirà".