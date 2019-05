Good Omens: la folle canzone sul piccolo Anticristo (VIDEO)

The Good Omen è in arrivo su Prime Video: ecco le suore di The Chattering Order of St. Beryl con la canzone sul piccolo Anticristo.

Good Omens sbarca oggi su Prime Video e su YouTube c'è una folle canzone sul piccolo Anticristo cantata da un devoto ordine di suore: vedere per credere.

La serie arriva oggi 31 maggio online - e ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Good Omens - è tratta dal romanzo scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett, intitolato in italiano Buona apocalisse a tutti!. I due protagonisti sono un Angelo viziato (Michael Sheen) e un Demone sregolato (David Tennant), che si sono appassionati alla vita sulla Terra sono costretti a creare un'inaspettata alleanza per fermare l'Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l'Anticristo, un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è designato per dare inizio all'Apocalisse. I due saranno obbligati a imbarcarsi in un'avventura per ritrovarlo e cercare, così, di salvare il Mondo prima che sia troppo tardi.

In occasione dell'esordio di Good Omens, su YouTube è spuntato un esilarante - e stranamente inquietante - video del Chattering Order of St. Beryl, un ordine di suore, che intona la canzone Brand New Baby Smell:

Nel cast dei sei episodi di Good Omens, oltre a David Tennant, Michael Sheen, ci saranno Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos e Benedict Cumberbatch che avrà la parte di Satana.

Se vuoi seguire questa e altre serie, oltre a film ed altre novità in streaming iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!