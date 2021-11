Good Omens 2: iniziate le riprese, la prima foto ufficiale di Michael Sheen e David Tennant

Good Omens 2 arriverà prossimanente sugli schermi di Amazon Prime Video e la produzione ha annunciato l'inizio delle riprese condividendo una foto ufficiale che ritrae David Tennant e Michael Sheen.

I due attori interpretano rispettivamente il demone Crowley e l'angelo Aziraphale nell'adattamento televisivo del romanzo scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett.

Nella seconda stagione di Good Omens verranno introdotti nuovi personaggi e si proporranno storie e situazioni completamente inedite, espandendo quanto raccontato nel libro.

La nuova stagione esplorerà storie inedite che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley.

Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Nel cast della seconda stagione ci saranno Paul Adeyefa (Bancroft), Michael McKean (Better Call Saul), Gloria Obianyo (Dune), Miranda Richardson (Stronger), Maggie Service (Quiz), Reece Shearmsith (The League of Gentlemen) e Nina Sosanya (Killing Eve).

Neil Gaiman, coinvolto come sceneggiatore e co-showrunner, ha dichiarato: "Sono così felice di tornare qui nelle strade di Soho, guardando, ogni giorno, le gloriose interpretazioni di Michael Sheen e David Tennant. Mi manca avere il genio di Terry Pratchett, ma sembra che stiamo ancora camminando dentro la sua testa. Collaborare con il brillante John Finnemore per scrivere la storia di questa stagione è stato un assoluto piacere, e lo è stato anche lavorare con il regista e il mio co-showrunner Douglas Mackinnon mentre governa la nave, insieme al nostro incredibile equipaggio". Lo scrittore ha anticipato che in questa stagione si vivranno nuove avventure" con vecchi amici per risolvere alcuni misteri estramemente misteriosi, incontrando degli umani totalmente nuovi (viventi, morti e altro), angeli e demoni. Siamo stati fortunati nella prima stagione ad avere così tanti incredibili attori nel cast, quindi mi sono concesso il piacere di invitarli a tornare, ovunque potessimo, alcuni nei ruoli che interpretavano in origine, altri in nuove parti scritte appositamente per loro".

Il co-showrunner e regista Douglas Mackinnon ha dichiarato: "Avere una compagnia di attori che si riunisce per questa seconda stagione di Good Omens è come riunire una famiglia, questa volta in Scozia. Non solo il cast, ma anche molti membri della troupe della prima stagione di Good Omens si sono ritrovati insieme. La nostra squadra si sta arricchendo di nuovi talenti davanti e dietro la macchina da presa, quindi sono entusiasta di essere al timone per altri sei episodi di quello che speriamo sarà un intrattenimento paradisiaco".

Neil Gaiman continua come executive producer e sarà co-showrunner con l'executive producer Douglas Mackinnon, che tornerà anche alla regia. Rob Wilkins di Narrativia, in rappresentanza del Terry Pratchett estate, John Finnemore e l'head of comedy di BBC Studios Productions Josh Cole saranno anche executive producer, con Finnemore co-writer con Gaiman. Good Omens è basato sull'amatissimo best-seller internazionale scritto da Terry Pratchett (Hogfather) e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation e Narrativia.