Good Omens 2: Jon Hamm farà parte del cast

Good Omens 2 avrà nel proprio cast anche Jon Hamm, al suo ritorno nello show ispirato al romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, e due new entry che interpreteranno degli angeli.

Il rinnovo dello show con star Michael Sheen e David Tennant era stato annunciato da Amazon in estate.

Nel cast della seconda stagione di Good Omens ci saranno quindi Liz Carr (Devs) nella parte di Saraqael, mentre Quelin Sepulveda (Havoc) avrà la parte di Muriel. Shelley Conn (Bridgerton) farà inoltre parte del cast con la parte di un nuovo personaggio proveniente dagli inferi.

L'Arcangelo Gabriele interpretato da Jon Hamm, nelle puntate inedite, sarà aiutato e favoriti dagli angeli Michele, interpretato da Doon Mackichan, e Uriel, parte affidata a Gloria Obianyo.

Le riprese di Good Omens sono attualmente in corso in Scozia.

Neil Gaiman ha sottolineato: "Good Omens 2 non sarebbe lo stesso senza l'incredibile Jon Hamm nel ruolo di Gabriele, il peggior boss mai visto. La storia che io e Terry Pratchett abbiamo creato così tanti anni fa continua a portarci da Soho, a Londra, al Paradiso e Inferno. Per me è un piacere far ritornare personaggi che abbiamo amato (o odiato) e introdurre nuovi personaggi, dai piani più scintillanti del Paradiso ai bassifondi dell'Inferno, per amare )o odiare, o amare il fatto di odiare o odiare il fatto di amare). Tutti loro sono parte della strana e amata famiglia di Good Omens".

Nella seconda stagione di Good Omens verranno introdotti nuovi personaggi e si proporranno storie e situazioni completamente inedite, espandendo quanto raccontato nel libro.

La nuova stagione esplorerà storie inedite che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley.

Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Nel cast della seconda stagione ci saranno Paul Adeyefa (Bancroft), Michael McKean (Better Call Saul), Gloria Obianyo (Dune), Miranda Richardson (Stronger), Maggie Service (Quiz), Reece Shearmsith (The League of Gentlemen) e Nina Sosanya (Killing Eve).