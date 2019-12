Good Omens in DVD e Blu-ray, in esclusiva una featurette dagli extra della Serie TV

Good Omens esce in DVD e Blu-Ray il 12 dicembre, in esclusiva una featurette tratta dagli extra della prima stagione della serie TV creata da Neil Gaiman.

Good Omens, la serie della quale vi presentiamo una featurette esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo della prima stagione, esce il 12 dicembre in Dvd e Blu-ray grazie a Koch Media.

La storia è incentrata sull'angelo Aziraphale e il demone Crowley, due creature bibliche provenienti da universi opposti, hanno vissuto miliardi di anni insieme fra gli uomini e si sono ormai abituati ai futili piaceri dell'esistenza terrestre. Per tale motivo non accolgono di buon grado l'idea che la fine dei tempi sia ormai prossima e che l'apocalisse distruggerà presto tutta l'umanità. Senza informare i loro rispettivi "superiori", Aziraphale e Crowley decidono di allearsi per fermare l'opera dell'Anticristo. Una missione non semplice, anche perché l'Anticristo è un bambino di undici anni di cui si sono perse le tracce.

La prima stagione della serie è composta da sei episodi e ha come protagonisti David Tennant nei panni del demone Crowley e Michael Sheen che interpreta l'angelo Aziraphale, al loro fianco troviamo Anna Maxwell Martin, Mireille Enos, Lourdes Faberes, Yusuf Gatewood, Frances McDormand, Yusuf Gatewood, Brian Cox e Sian Brooke. La serie creata da Neil Gaiman è diretta da Douglas Mackinnon.

Good Omens è tratta dall'omonimo romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, l'imtera prima stagione sarà disponibile nelle versioni Dvd e Blu-ray il 12 dicembre grazie a Koch Media. Oggi vi presentiamo in esclusiva la video featurette "Dalla Pagina allo Schermo" tratta dagli extra. In essa potete vedere Neil Gaiman e il cast parlare del fenomeno Good Omens.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD E BLU-RAY:

Video DVD: 2.39:1 (16/9 PAL widescreen)

Video BLU-RAY: 2.39:1 (1920*1080i 25fps)

Audio DVD: .1 dolby digital, inglese 5.1 dolby digital, commento 2.0 dolby digital

Audio BD: italiano 5italiano 5.1 DTS-HD MA, inglese 5.1 DTS-HD MA, commento 2.0 DTS-HD MA

Extra e bonus features:

I personaggi

Il mondo di Good Omens

Dalla pagina allo schermo

Tour della libreria

Il mondo di Crowley

Il mondo di Azraphel

Scene tagliate

Galleria Storyboard

Galleria Concept Art

Galleria Costumi

Compilation Queen

Effetti visivi

Trailer (durata 60' c.a.)

4 cartoline da collezione

Durata

Durata DVD: 328'

Durata BD: 485'