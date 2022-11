Good Night Oppy, su Prime Video in streaming da oggi

Good Night Oppy, il film documentario diretto da Ryan White e narrato da Angela Bassett, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 23 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Good Night Oppy è stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival del 2022 il 3 settembre 2022 ed è stato rilasciato in una versione limitata il 4 novembre 2022 da Amazon Studios in poche sale. Il film racconta la storia di Opportunity, soprannominato Oppy, un mars rover lanciato nel 2003 che originariamente avrebbe dovuto operare per soli 90 sol ma che ha esplorato Marte per quasi 15 anni. Il film presenta filmati d'archivio e interviste con scienziati e ingegneri e ricreazioni dei viaggi del rover sul paesaggio marziano alla ricerca dell'acqua.

Locandina di Good Night Oppy

Nel 2019, Film 45 ha collaborato con la società Amblin Television di Steven Spielberg per raccontare la storia di Opportunity. Nel marzo 2020, Brandon Carroll di Film 45 ha incontrato Ryan White e la produttrice Jessica Hargrave per discutere del progetto. Nel novembre 2020, i cineasti si sono rivolti a potenziali distributori con un intrigante montato di 17 minuti. Nel marzo 2021 è stato annunciato che Amazon Studios, Film 45, Amblin Television e Tripod Media avrebbero coprodotto il film, in seguito acquisito da Amazon Studios nel novembre 2021. Il film è narrato da Angela Bassett, con effetti visivi lavorati da Industrial Light & Magic e filmati d'archivio forniti dalla NASA e dal Jet Propulsion Laboratory.