Good Night, and Good Luck: il film di George Clooney diventerà una serie tv?

Con l'idea di trasformare Good Night, and Good Luck, il film del 2005 diretto e interpretato da George Clooney, in una serie tv, AMC Networks ha dato il via alla formazione di un gruppo di sceneggiatori come parte di un modello produttivo cui sta lavorando a questo periodo.

A riportarlo è stato Deadline, aggiungendo che alla guida del gruppo di autori al lavoro sull'adattamento per il piccolo schermo di Good Night, and Good Luck ci sarebbe Jonathan Glatzer (Better Call Saul e Succession).

Good Night, and Good Luck raccontava la storia dello scontro tra il giornalista della CBS Edward R. Murrow (David Strathairn), e il senatore Joe McCarthy per le sue azioni anticomuniste. In base a quanto riportato la serie tv potrebbe trattare delle origini di questo scontro, seguendo la storia di Sy Steiningartner, un giovane cameraman di See It Now per Murrow, costretto a destreggiarsi tra la sua ammirazione per lui e l'ambizione personale. Una sorta di dramma umano in cui il potere e il bene si scontrano per tutto il percorso.