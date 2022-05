Good Luck to You, Leo Grande: Emma Thompson ingaggia un professionista del sesso nel trailer

Emma Thompson si spoglia delle sue inibizioni nel trailer di Good Luck to You, Leo Grande, dove ingaggia un professionista del sesso interpretato da Daryl McCormack.

Emma Thompson è una vedova che ingaggia un professionista del sesso nel trailer di Good Luck to You, Leo Grande, pellicola presentata in anteprima al Sundance 2022 e alla Berlinale 2022 che vede nel cast anche l'attore di Peaky Blinders Daryl McCormack.

Nel trailer vediamo Emma Thompson nei panni di Nancy Stokes, una vedova che decide di uscire dalla propria comfort zone ingaggiando un gigolò che la aiuti a scoprire il piacere sessuale per la prima volta nella sua vita.

Emma Thompson si spoglia a 62 anni in Good Luck to You, Leo Grande: "La cosa più difficile che abbia fatto"

Diretto da Sophie Hyde, Good Luck to You, Leo Grande è una pellicola d'impianto teatrale che vede per la quasi totalità del tempo Emma Thompson e Daryl McCormack chiusi in una stanza d'albergo a parlare di sesso e delle loro inibizioni.

Locandina di Good Luck to You, Leo Grande

L'inizio del trailer mostra un momento esilarante e teso tra Nancy e Leo, in cui lei esamina la sua lista di "desideri" per la loro sessione, incluso il sesso orale reciproco e "un 69, se è così che si chiama ancora".

"Ho prenotato abbastanza tempo?" chiede, a cui Leo risponde incredulo "Vuoi fare tutto oggi?"

In un'altra scena, Nancy chiede a Leo perché abbia scelto di prostituirsi come professione. "Per risparmiare per il college", risponde lui.

"Oh che meraviglia. Davvero?" chiede lei, al che lui ammette con un sorriso malizioso: "No".