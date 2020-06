Gomorra ai tempi della Fase 2: Cristiana Dell'Anna nella parodia che scotta (VIDEO)

Torna CoVmorra, la parodia di Gomorra in tempo di Coronavirus ad opera di The CereBros, e per la Fase 2 in completa sicurezza delle attività criminali torna anche Cristiana Dell'Anna.

Gomorra si prepara ad affrontare la Fase 2 nella divertente parodia, ad opera del collettivo The CereBros, con una new entry d'eccezione: Cristiana Dell'Anna riporta addirittura in vita Patrizia per la curiosità di comprendere come le attività criminali si stiano preparando all'applicazione dei protocolli di sicurezza.

La camminata decisa e un po' da maschiaccio, l'ondeggiare dei capelli raccolti in una coda, dettagli che non lasciano dubbi: Patrizia ha rimesso piede nel mondo criminale. E se la Gomorra in tempi di salute pubblica tutto sommato buona aveva deciso di fare a meno di lei, la CoVmorra del 2020 (Gomorra ma con i problemi da Covid-19) ha avuto bisogno ancora una volta del suo senso pratico e del suo intuito per gli affari e la gestione di un personale spesso problematico.

Perchè questa volta la sfida che si presenta ai nostri Ciro e Genny è grandissima: far ripartire le attività criminali con tutti gli accorgimenti necessari e imposti da Fase 2 e Fase 3.

Se Gomorra non può vivere senza spaccio, intimidazioni e regolamenti di conti, CoVmorra 2 e 1/2 dovrà per esempio adeguarsi al fatto che la "drogo" potrà essere consegnata solo a domicilio, che le minacce dovranno essere convincenti anche a distanza in modalità "Smart Worki", e che le esecuzioni dovranno essere prenotate con anticipo, dovranno tener conto della distanza di sicurezza e non potranno quindi essere plurime: addio stragi di massa, il ritmo sarà di un omicidio per volta.

A ideare anche questa divertente Fase 2 e 1/2 degli stati assolutamente disuniti di Scampia e Secondigliano sono i The CereBros, social factory - così si definisce nella sua pagina ufficiale - che nasce col preciso intento di diventare un fenomeno social attraverso l'ideazione, la produzione e la distribuzione di contenuti video virali. La direzione creativa del collettivo artistico è affidata a Berardino Iacovone che ha curato la regia di CoVmorra 2 e 1/2, a cui hanno partecipato Gianmarco Esposito, Stefano Bacchiocchi, Luigi Bove Martini e Beppe Paino.