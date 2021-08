Gomorra 5, il leak del primo episodio è online

Il primo episodio di Gomorra 5 sembra sia apparso online a causa di un leak che avrebbe portato alla diffusione dell'anticipazione dell'ultima stagione della serie Sky.

Online si è rapidamente diffusa la notizia che su alcune piattaforme è apparso un file a bassa risoluzione e, secondo quanto riporta Fanpage, si sta già indagando su quanto accaduto.

La quinta stagione di Gomorra - La Serie, che concluderà la storia, arriverà sugli schermi di Sky solo a novembre. Su TikTok e altre piattaforme social sono però apparse nelle ultime ore numerose clip e il file del primo episodio inedito sta venendo condiviso da moltissimi utenti in vari modi.

Per ora i tentativi di bloccare spoiler e pubblicazione dei video non hanno dato molti frutti e bisognerà attendere per scoprire in che modo si evolverà la situazione.

I prossimi episodi di Gomorra mostreranno Genny Savastano (Salvatore Esposito) braccato dalla polizia e costretto in un bunker. Il protagonista ha inoltre abbandonato Azzurra Avitabile (Ivana Lotito) e suo figlio pur di assicurare loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora 'O Maestrale (Mimmo Borrelli), il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Girati fra Napoli e Riga, i nuovi episodi della serie - nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 - sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio.

I primi 5 episodi di Gomorra - Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D'Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L'Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

Gomorra 5: cosa ci aspettiamo dalla stagione finale su Sky nel 2021