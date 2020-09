Gomorra 5: ecco quando iniziano le riprese e dove si terranno

Marco D'Amore a Venezia 77 ha fatto alcune interessanti anticipazioni su Gomorra 5: l'attore napoletano in un'intervista a Il Mattino di Napoli ha detto che le riprese della nuova stagione della serie Sky inizieranno a fine ottobre.

Alla Mostra del Cinema di Venezia Marco D'Amore è stato ospite della Terrazza Campari: l'attore è apparso molto contento perché ormai manca poco al ritorno su set di Gomorra - La Serie. La serie tratta dal libro di Roberto Saviano è arrivata alla quinta stagione. Nell'intervista rilasciata al quotidiano partenopeo ha esternato questa sua felicità: "Sono contento di ripartire dopo la sosta forzata e sono molto motivato per me e per i miei compagni di lavoro. Noi facciamo gli stagionali, questi mesi sono essenziali per le riprese". L'idea della location estera è molto interessante, potrebbe essere legata alla trama de L'Immortale, ma Marco non è sbilanciato.

Dopo il film L'Immortale la nuova stagione di Gomorra è molto attesa e l'attore è stato in grado di anticipare la data d'inizio delle riprese: "Saremo impegnati da fine ottobre a maggio". Marco D'Amore ha rivelato anche dove si terranno le riprese della serie: "sarà girata soprattutto nell'hinterland napoletano e nell'area nord, tra Scampia e Secondigliano, il palcoscenico naturale di Gomorra. Ma ci sarà anche una puntata all'estero. L'idea è di uscire prima della fine dell'anno prossimo".

Intervistato dall' Adnkronos l'attore, che grazie al personaggio di Ciro Di Marzio ha raggiunto una grande notorietà, ha parlato anche delle misure di sicurezza che sono state previste sul set di Gomorra 5: "Ci sarà una regolamentazione giustamente rigidissima. Noi siamo sottoposti quasi quotidianamente a controlli approfonditi, tutta la troupe è in regime di sicurezza perché sono tutti bardati e settimanalmente fanno il test, sia il sierologico che il tampone. C'è un grande dispendio di energie, anche economiche".

Ricordiamo che Gomorra è attualmente in chiaro su Tv8 con la terza stagione, tutti i lunedì, in prima serata.