Gomorra 4: ecco il trailer ufficiale della nuova stagione!

Una nuova vita per Genny e la sua famiglia. Una guerra che nessuno sembra volere. E nuovi personaggi che promettono di dire la loro in un sistema dall'equilibrio sempre più precario. Iniziano a delinearsi i ruoli, le svolte impreviste, gli scontri e le alleanze che vedremo nei nuovi episodi di Gomorra - La serie. E quel che dal teaser si intuiva soltanto diventa più chiaro nel trailer rilasciato oggi dell'attesissima quarta stagione della serie originale Sky, il cui debutto è atteso su Sky Atlantic il 29 marzo.

Nel trailer si vedono tutti i protagonisti della serie Sky Gomorra - La Serie prodotta da Cattleya - Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell'Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito) - assieme ad alcuni nuovi ingressi.

Nel panel dei registi della nuova stagione tornano Francesca Comencini, regista dei primi 4 episodi e alla supervisione artistica, Claudio Cupellini (regista degli ultimi due episodi della precedente stagione), mentre di esordio assoluto alla regia della serie è il caso di parlare per l'attore Marco D'Amore (regista del quinto e del sesto episodio), Enrico Rosati (settimo e ottavo episodio), aiuto regia delle prime tre stagioni e regista di GomorraVR - We own the streets, e Ciro Visco, anche lui aiuto regia nelle prime tre stagioni nonché regista del nono e decimo dei nuovi episodi.

Ecco il nuovo intenso trailer con Salvatore Esposito:

La nuova stagione di Gomorra, da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo (edito da Arnoldo Mondadori Editore), è una produzione Sky, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Il soggetto di serie è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli. Direttori della fotografia sono Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.

Gomorra - Quarta stagione debutterà il 29 marzo in esclusiva su Sky Atlantic.

