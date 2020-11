Gomorra 4, stasera su TV8 gli ultimi due episodi di stagione: anticipazioni

Stasera su TV8, alle 21:30, torna Gomorra 4 con gli ultimi due episodi di stagione, l'11 e il 12, che vedono Patrizia e Genny andare incontro, in modi assai diversi, al proprio destino: anticipazioni.

Gomorra 4 torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli ultimi due episodi di stagione, l'11 e il 12. Le scelte compiute da Genny Savastano non si sono sempre rivelate corrette, e a pagarne le conseguenze, ora, non sarà soltanto lui.

Le anticipazioni dell'episodio 11 ci informano che la famiglia Levante è in fermento dopo l'attentato ad opera del clan di Enzo, miseramente fallito. Michelangelo però deve scegliere da che parte stare: nel tentativo di salvare la famiglia di provenienza e quella che sta cercando di costruire con la donna che ha sposato, permette che Patrizia venga arrestata.

Genny Savastano, che aveva lasciato Secondigliano a Patrizia per pacificare Napoli, comincia a non essere più certo della sua scelta...

Nell'episodio 12 Patrizia, ancora nelle mani della polizia, riesce a far arrivare a Genny il suo grido d'aiuto: ha bisogno che qualcuno la liberti da quel giogo. Il Savastano, dopo aver chiesto invano aiuto allo zio, decide di fare di testa propria, arrivando a mentire anche alla moglie Azzurra che, durante una cena condita da romanticismo e buone intenzioni, crede che il marito abbia davvero chiuso con la vecchia vita. Ma l'uscita furtiva dalla casa di famiglia, con tanto di borsone in mano, dice esattamente il contrario: Gennaro Savastano è tornato e con la consapevolezza di non potersi fidare ormai più di nessuno. A Napoli e dintorni lo capiscono tutti, a cominciare da Patrizia...

A dirigere il lungo finale di stagione c'è Claudio Cupellini.

Nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller, il soggetto di Gomorra - La Serie è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali