Gomorra 4, stasera su TV8 gli episodi 7 e 8: anticipazioni

Gomorra 4 torna stasera su TV8 alle 21:30, riportando in scena la lotta per il potere di Genny Savastano: le anticipazioni degli episodi 7 e 8.

Gomorra 4 torna stasera su TV8 alle 21:30, riportando sullo schermo colpi di scena, intrighi, faide e tradimenti. Gli episodi 7 e 8 cominciamo a mettere bene in chiaro per Enzo "Sangue blu" che essere a capo di un clan non è cosa da tutti.

Le anticipazioni del settimo episodio ci riportano alle puntate della scorsa settimana: qualcuno sta tramando nell'ombra per mettere in discussione quanto stabilito da Genny. I vicoli di Napoli sono diventati un luogo più che mai pericoloso per i Capaccio e il clan di Forcella. La leadership di Enzo Sangue blu viene fortemente messa in discussione, ma mai fino in fondo dall'unica persona che alla fine pagherà con la vita.

L'ottavo episodio porta a Genny Savastano qualche gatta da pelare: un ritrovamento macabro non solo spinge sotto i riflettori la nuova società fondata dall'erede dell'impero Savastano, ma rischia di mandare all'aria la costruzione dell'aeroporto.

Mentre a Napoli si celebrano le nozze di Patrizia e Michelangelo, Gennaro comincia a capire di chi potersi davvero fidare e di chi no, pronto a costellare di nuovo il suo cammino di morte.

A dirigere gli episodi della nuova stagione un team di cinque registi: Francesca Comencini, alla quale è affidata anche la supervisione artistica, Marco D'Amore, che dopo tre stagioni da protagonista della serie passa dietro la macchina da presa, altri due "esordienti" come Enrico Rosati e Ciro Visco, e Claudio Cupellini, veterano della serie.

Nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller, il soggetto di Gomorra - La Serie è firmato da Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali