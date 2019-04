Gomorra 4: i protagonisti ospiti al Comicon di Napoli!

Gomorra 4 è tornata facendo il boom di ascolti e per festeggiare il Comicon di Napoli saranno presenti due dei volti della nuova stagione!

Hanno conquistato il pubblico e la critica tutta, italiana ed estera, e ora incontrano il pubblico della loro città: Cristiana Dell'Anna e Arturo Muselli, rispettivamente Patrizia ed Enzo Sangue Blu di Gomorra - La Serie, saranno ospiti di Comicom (Napoli, 25 - 28 aprile), grazie alla collaborazione con Sky. Patrizia e Sangue Blu sono tra i protagonisti della produzione originale Sky, la cui quarta stagione ha da poco debuttato con successo. Nei nuovi episodi Patrizia è la neo-regina del clan Savastano, Enzo, diventato il nuovo re del centro di Napoli, si trova ad affrontare nuovi ostacoli. Appuntamento quindi a Comicon, sabato 27 aprile, alle 14:00, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare.

.@CrisDellAnna e Arturo Muselli, in arte Patrizia ed Enzo Sangue Blu di Gomorra - La Serie, incontrano il pubblico della loro città a COMICON 2019, grazie alla collaborazione di @SkyAtlanticIT!



https://t.co/AOylDxmRD9 pic.twitter.com/RKMItyizze — COMICON (@NapoliCOMICON) April 8, 2019

Arturo Muselli è attore, regista e fotografo napoletano, e recentemente ha recitato nel film La tenerezza di Gianni Amelio, La parrucchiera di Stefano Incerti e Dragonheart 5 di Ivan Silvestrini. Cristiana Dell'Anna, classe 1985, napoletana, ha studiato recitazione nel Regno Unito e si è formata professionalmente a Londra. Ha recitato in Un posto al sole e nel film di Alessandro Siani Mister Felicità. Nel 2015 è entrata nel cast di Gomorra - La serie interpretando il personaggio di Patrizia. Nel 2018 è stata protagonista delle fiction RAI In punta di piedi e Rocco Chinnici.

Gomorra - La serie è in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q, ed è sempre disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.