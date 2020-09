Gomorra 3, la scena del brutale pestaggio di Gegè: ecco come è stata realizzata.

La scena di Gomorra 3 in cui Gegè viene pestato brutalmente da Genny Savastano con un rolex d'oro è stata spiegata in un video dalla regista Francesca Comencini e dal cast.

Nel quarto episodio di Gomorra 3 è stata girata la scena del brutale pestaggio di Gegè: Genny Savastano lo massacra di botte usando come tirapugni un rolex regalato dal padre al traditore. La regista Francesca Comencini ed altri componenti del cast spiegano come è stata realizzata la scena.

Gomorra 3: Edoardo Sorgente (Gegè) nel quarto episodio

La terza stagione di Gomorra - La Serie ha regalato agli spettatori momenti di alta tensione anche per alcune scene molto crude e realistiche che sono state realizzate dalla troupe. Oggi vi raccontiamo come è stata preparata la scena in cui Gegè viene massacrato di botte da Genny Savastano. La regista Francesca Comencini spiega come si arriva alla scena del pestaggio: "Genny Savastano nel quarto episodio della terza stagione di Gomorra scopre il tradimento di Gegè, il contabile di fiducia di suo padre Pietro di cui lui non si è mai fidato".

Gomorra 3: Salvatore Esposito in una scena del quarto episodio

Nel making of del pestaggio il make up designer Giulio Pezza spiega che la scena è veramente cruenta e Salvatore Esposito racconta la difficoltà del pestaggio: "dovevi stare attento con il movimento, dovevi mostrare la potenza di un pugno violento ma allo stesso tempo fermarti in tempo per non colpire l'altro attore". Luca Ricci (coordinatore degli effetti speciali) racconta che ha dovuto fare il calco di gomma dell'orologio per avere una maggiore sicurezza durante la scena: "nonostante i colpi siano finti abbiamo voluto preservare la sicurezza dell'attore che interpreta Gegè, Edoardo Sorgente".

Enrico Rosati (aiuto regista per le scene action) racconta che per rendere realistica la scena senza far male Edoardo Sorgente sono stati usati un manichino e persino della CGI. Quindi sono state girate due scene: una in cui Gegè era da solo e mimava i gesti del pestaggio e l'altra in cui Genny picchiava il manichino, in un secondo momento gli effetti speciali hanno unito le due scene. Rosati spiega che nella scena trasmessa in televisione: "lo spettatore ha l'impressione che l'attore viene veramente picchiato ed è abbastanza impressionante".