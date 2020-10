Gomorra 3: Sangue blu e la scena dell'occhio, il making of

In Gomorra 3, Enzo Villa, detto Sangue blu rischia di perdere un occhio durante uno scontro a fuoco: scopriamo il make up e il making of dietro questa scena della serie.

In una scena di Gomorra 3, dopo un agguato andato male, Sangue blu rischia di perdere un occhio. Ecco il video del making of del trucco che deve il suo realismo alla bravura del truccatore key della serie Giulio Pezza.

Il video mostra la creazione di un personaggio che, come dice la didascalia che lo accompagna, una volta aveva la faccia del bravo ragazzo poi è arrivato il makeup, il costume e il parrucchiere è all'improvviso è nato Enzo Sangu eblu. Nelle prime immagini del making of vediamo una foto dell'attore prima della sua "trasformazione" nel capo del clan di Forcella. Poi ci vengono presentati in rapida successione i passaggi che hanno creato il personaggio che abbiamo incontrato per la prima volta in Bulgaria nella terza stagione di Gomorra. Dal trucco, ai costumi, ai tatuaggi, piano piano Arturo Muselli si trasforma in Enzo Villa, detto Sangue blu.

A proposito del personaggio e dell'attore la didascalia del video ci avverte: "sembra un cattivone ma nella realtà è un attore, un uomo veramente perbene". Nella clip ci viene mostrato come viene preparato il trucco della ferita all'occhio, che Sangue blu si procura durante l'agguato a 'o Sciarmant realizzato insieme a Valerio nella terza stagione della serie ispirata al libro di Roberto Saviano.

Il merito della ricostruzione del ferimento dell'occhio e il suo realismo è di Giulio Pezza, truccatore cinematografico che ha lavorato in produzioni internazionali di primo piano come Titanic e La leggenda del pianista sull'oceano. È stato candidato come Miglior Truccatore ai David di Donatello 2016 per il film Lo chiamavano Jeeg Robot ed è il truccatore key di Gomorra - La Serie.

Anche questo making of di una scena di Gomorra si conclude con il solito invito: "non confondiamo mai la finzione con la realtà. Un film è solo un film".