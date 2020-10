Gomorra 3, Marco D'Amore: "Ecco cosa ho fatto prima di girare la scena finale in barca"

Il protagonista di Gomorra 3, Marco D'Amore ha raccontato cosa ha fatto la sera in cui hanno girato la scena finale della terza stagione, in cui Ciro cade in acqua dopo che Genny Savastano gli ha sparato.

Marco D'Amore ha raccontato cosa ha fatto prima di girare l'ultima scena di Gomorra 3 sulla barca. Il finale della terza stagione prevedeva la morte di Ciro Di Marzio e l'attore ha rivelato che prima dell'ultimo ciak ha pianto ascoltando la colonna sonora della serie in compagnia di Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano.

Il finale di stagione di Gomorra 3 è stato un pugno nello stomaco per tutti i fan della serie basata sul libro di Roberto Saviano. Su una barca in mezzo al mare con una Napoli illuminata in lontananza, nel dodicesimo episodio della terza stagione di Gomorra - La Serie si consuma l'atto finale tra Genny e Ciro. L'immortale si addossa le colpe dell'omicidio della sorella di Sangueblu e, come ricorderanno i fan della serie, Genny è costretto a premere il grilletto e uccidere tra le lacrime il suo amico - nemico fraterno Ciro l'Immortale.

Marco D'Amore ha rivelato che sapeva che il suo addio alla serie sarebbe stato solo momentaneo, ma nonostante questo ha vissuto la scena in maniera con molta partecipazione emotiva, immaginandosi anche la reazione dei fan. Per questo prima dell'ultimoo ciak si è lasciato andare a un momento di forte commozione con il suo amico Salvatore Esposito: "La notte in barca prima di girare la famosa scena finale di Gomorra 3, io da buon spettatore de Il Tempo delle Mele, mi sono avvicinato a Salvatore Esposito, gli ho messo nelle orecchie un auricolare e insieme abbiamo ascoltato Domed to Live dei Mokadelic, che è appunto il tema che nella serie sancisce il finale, mentre nel film rappresenta l'inizio della narrazione e abbiamo pianto...".

Alla fine dell'episodio che sanciva la momentanea uscita di scena di Ciro Di Marzio, sui social c'era stata una vera rivolta dei fan di Gomorra e del suo personaggio. Leonardo Fasoli, uno degli sceneggiatori della serie, dichiarò a Repubblica: "Abbiamo fatto un patto narrativo: non guardare in faccia a nessuno. Raccontiamo una guerra, non ci si può sentire al sicuro".

Alla fine dell'episodio Roberto Saviano pubblicò un tweet insieme agli sceneggiatori scrivendo "I colpevoli. Alla mia destra Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, con cui ho scritto soggetto di serie e di puntata di Gomorra 3. A sinistra il più "colpevole" di tutti: Andrea Scrosati, che ci ha creduto e l'ha voluta su Sky. Grazie di cuore a tutti voi che l'avete seguita".