Gomorra 2, stasera su TV8 gli episodi 9 e 10: anticipazioni

Stasera su TV8, alle 21:30, torna Gomorra 2 con gli episodi 9 e 10, che vedranno Ciro più in pericolo che mai: le anticipazioni.

Gomorra 2 torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 9 e 10, che saranno decisivi per Ciro.

A differenza di quanto successo fin qui, l'appuntamento con la serie fenomeno firmata SKY raddoppia questa settimana sul canale in chiaro: Gomorra tornerà anche domani sera con le puntate conclusive.

Nelle anticipazioni del nono episodio, intitolato Sette anni, la tensione sale perché in ballo c'è l'assegnazione della nuova piazza di spaccio, e quando l'alleanza inizia a vacillare qualcuno torna a cercare l'aiuto di vecchi compagni. Ciro sente il suo potere scricchiolare pericolosamente.

Marinella, spaventata da quanto successo con le donne del suo palazzo, dietro consiglio dell'amica Patrizia, decide di accettare l'offerta di Don Pietro.

A Ciro, che vuole stanare Don Pietro, resta un'ultima carta da giocare: Genny.

Il decimo episodio, dal titolo Fantasmi, ci mostra Ciro sempre più solo, alcuni dei suoi compagni meditano il tradimento, mentre Don Pietro e i suoi uomini si fortificano. Il vecchio Re è tornato e Ciro sa che per sconfiggerlo non può essere solo. Deve trovare nuovi alleati e farlo in fretta.