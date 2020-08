Gomorra 2, stasera su TV8 gli episodi 7 e 8: anticipazioni

Gomorra 2 torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 7 e 8, che vedranno l'Alleanza messa a dura prova dalle faide interne. Il canale in chiaro di SKY trasmetterà tutte le 4 stagioni della serie cult andate in onda fino a questo momento, in attesa della quinta, probabilmente in arrivo nel 2021.

Nelle anticipazioni del settimo episodio, intitolato Il Principe e il Nero, 'o Principe riceve da Genny, in via esclusiva, merce di qualità superiore ad un prezzo vantaggioso, come da previ accordi segreti. 'o Nano, amico fraterno di Ciro, dimostra diffidenza nei confronti di 'o Principe, sospettato di fare soldi fuori dal sistema, nonostante sia l'uomo che porta più soldi all'Alleanza. 'O Principe infatti conduce uno stile di vita particolarmente sfarzoso, ostentando ricchezza e il suo successo dà fastidio a molti. Inevitabilmente, chi trama contro l'alleanza sarà pronto ad approfittarne...

Nell'ottavo episodio, dal titolo Divide et Impera, Ciro sa che i suoi alleati sono pronti a divorarsi tra loro per prendersi una piazza rimasta vacante e deve fare di tutto per evitarlo. Ma un nuovo colpo di scena nel clan porta tutti a sospettare di tutti. Per questo Ciro deve stringere i tempi, aggiustare in fretta le cose e scongiurare l'ennesima faida.