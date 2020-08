Gomorra 2, stasera su TV8 gli episodi 3 e 4: anticipazioni

Gomorra 2 torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 3 e 4, indimenticabili per i fan di Salvatore Conte. Il canale in chiaro di SKY trasmetterà tutte le 4 stagioni della serie cult andate in onda fino a questo momento, in attesa della quinta, probabilmente in arrivo nel 2021.

Nelle anticipazioni del terzo episodio, dal titolo Mea culpa, continuano i problemi per Salvatore Conte (Marco Palvetti). A Napoli un parroco gli chiede di chiudere la piazza di spaccio presente proprio di fronte alla sua parrocchia, richiesta che viene concessa, suscitando però il malumore dei membri del clan. Apparentemente Ciro lo appoggia, ma intanto si accorda con Scianel e gli altri per tradirlo. Il boss, che si scontra anche con o' Mulatto che si è permesso di insultare la sua amante transessuale, sta già preparando l'esecuzione del suo ex alleato. Ma non tutto andrà come previsto...

Il quarto episodio, Profumo di iena, è una presa di coscienza amara per Ciro: altro che "democrazia criminale"! Gli alleati si ritrovano a fronteggiare un'imprevista ventata di anarchia di cui chiunque può approfittare. Ma una rapina sarà l'occasione per scoprire che dovranno difendersi da un nemico ben più agguerrito e deciso a riprendersi il trono: Don Pietro Savastano.