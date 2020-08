Gomorra 2, stasera su TV8 gli episodi 1 e 2: anticipazioni

Gomorra 2 arriva stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 1 e 2 della seconda stagione. Il canale in chiaro di SKY trasmetterà tutte le 4 stagioni della serie cult andate in onda fino a questo momento, in attesa della quinta, probabilmente in arrivo nel 2021.

Nelle anticipazioni del primo episodio della seconda stagione, Vita mia, Genny, ridotto in fin di vita da Ciro, è in ospedale e Don Pietro, fuori dal carcere, viene a sapere dello scontro tra il figlio e l'Immortale. Nonostante sia assetato di vendetta, però, il boss latitante è costretto a nascondersi. Di Marzio si dichiara intanto leale a Salvatore Conte rivelandogli il suo piano per occupare il vuoto lasciato dalla disfatta dei Savastano: la spartizione delle piazze di spaccio con un piano regolatore tra i vecchi membri del clan dei Savastano e i nuovi uomini di Conte.

L'episodio 2, Lacrime e sangue, vede Genny Savastano, tornato in perfetta forma, e ripresi gli affari anche in Honduras, prepararsi a un incontro tanto importante quanto misterioso a Roma, dove lo attende anche Giuseppe Avitabile, un boss camorrista che vorrebbe stringere con lui un sodalizio criminale. A Roma, però, Genny riceve anche un'altra visita a sorpresa: quella di Azzurra, figlia di Avitabile...