Gomorra 2, ecco a chi è ispirata Scianel

Così come per la prima stagione, anche in Gomorra 2 alcuni personaggi della serie sono ispirati a figure realmente esistite. Ad esempio Scianel è ispirata a Maria Licciardi, capo della camorra nella Masseria Cardone. Nella serie basata sul libro di Roberto Saviano il personaggio è interpretato da Cristina Donadio.

Maria Licciardi, detta a' piccerella, secondo gli inquirenti ha un ruolo fondamentale nell'Alleanza di Secondigliano, composto dalle famiglie Mallardo, Contini e Licciardi. Maria assume il controllo dei traffici della famiglia quando il fratello Gennaro muore in carcere e gli altri due fratelli, Pietro e Vincenzo, e il marito, Antonio Teghemié vengono arrestati. (Anche il fratello di Scianel, Zecchinetta, viene ucciso in Gomorra). Nel 1998 viene fermata con 300 milioni in contanti che le servivano per comprare il silenzio di Costantino Sarno, il numero uno del traffico internazionale di sigarette di contrabbando che aveva deciso di collaborare con gli inquirenti. Nel 2001 finì in carcere per associazione camorristica, al momento dell'arresto era inserita nella lista dei 30 criminali più ricercati d'Italia, la Licciardi era riuscita a sfuggire per molto tempo cambiando rifugio ma rimanendo nel suo quartiere, il rione Masseria Cardone. Gli inquirenti ritengono che il suo cartello, oltre al traffico di droga gestisca il prestito ad usura e l'importazione ed esportazione di prodotti contraffatti. L'accusa ha sostenuto che la Licciardi avesse deciso di aumentare gli introiti con lo sfruttamento della prostituzione.

Nel giugno del 2019 con un blitz anticamorra dei carabinieri denominato Cartagena vengono arrestati oltre 100 esponenti dell'Alleanza di Secondigliano, contemporaneamente la Procura ordina il sequestro del patrimonio del clan per un valore di circa 130 milioni di euro. Subito dopo nella conferenza stampa il procuratore di Napoli Giovanni Melillo disse "L'unico elemento di vertice sfuggito all'arresto è Maria Licciardi, che è attivamente ricercata". Un mese dopo, mentre la Licciardi era ancora latitante, la dodicesima sezione del Riesame del Tribunale di Napoli annullò l'ordinanza di custodia cautelare perché le intercettazioni che facevano riferimento all'imputata erano poco chiare e quindi inammissibili.

Annalisa Magliocca, detta Scianel in Gomorra - La Serie è interpretato da Cristina Donadio. Intervistata da Valentina Ariete per Movieplayer.it, l'attrice napoletana spiegò: "Nonostante la cronaca ci offra vari esempi, non mi sono ispirata a nessuna donna reale. Ho affrontato Scianel come se fosse un archetipo, una Medea, una Lady Macbeth, in questo modo ho preso le distanze dal ruolo. Ho lavorato soprattutto sui piccoli dettagli, che sono quelli che rendono grande un personaggio". Ecco cosa disse Cristina di Scianel: "È una iena: questo già fa una fotografia del personaggio. È una donna forte tra uomini forti. Non fa niente per essere morbida: è un personaggio rude. Quando ha un obiettivo, e il suo obiettivo è il potere, non ha limiti e confini. È feroce ed è una giocatrice d'azzardo, quindi è abituata a studiare le mosse di chi le sta di fronte, infatti ascolta e osserva molto. Usa gli occhi come se fossero un'arma: con la forza del suo sguardo a volte colpisce più che un'arma da fuoco. È una donna temuta che sa quello che vuole".