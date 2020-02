Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton star di Family Jewels

Le attrici Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton reciteranno di nuovo insieme in Family Jewels, dopo Il club delle prime mogli.

Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton, in passato star de Il club delle prime mogli, saranno le protagoniste del film Family Jewels. Il progetto sarà prodotto da New Republic Pictures e riunirà le tre attrici in occasione di una commedia con al centro una famiglia multigenerazionale.

Family Jewels mostrerà i personaggi affidati a Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton costrette a trascorrere le vacanze di Natale insieme, in compagnia anche dei propri figli e nipoti, dopo che l'uomo che hanno sposato nella loro vita muore in un negozio di New York.

Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e la sceneggiatura è stata firmata da Peter Hoare, impegnato anche alla regia.

Bradley Fischer, a capo di New Republic con Brian Oliver, ha dichiarato: "Il feeling tra Diane, Bette e Goldie non ha rivali ed è irresistibile e sono elettrizzato nell'aiutare a riunirle sullo schermo per la gioia di molte generazioni di fan".

Oliver ha aggiunto: "Questo film si adatta perfettamente al nostro progetto di finanziare e produrre dai quattro ai sei film ogni anno e riportare le star del cinema nella dimensione a cui appartengono: il grande schermo".

Ne Il Club delle Prime Mogli Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton interpretavano tre donne che si incontrano al funerale di un'amica comune e dopo che una delle tre è stata lasciata dal marito, decidono di svuotare i conti correnti dei rispettivi ex consorti. Memorabile, alla fine del film, il cameo di Ivana Trump che chiudeva il film con la celebre battuta "Se lui vi lascia non prendetevela, prendetegli tutto!"