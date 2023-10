Goldie Hawn, la rivelazione shock: 'Un alieno mi ha toccato la faccia'

Centinaia di persone affermano da decenni di essere entrate in stretto contatto con dei "visitatori di altri mondi", anche se, solitamente, queste dichiarazioni non vengono rilasciate da vere e proprie leggende del cinema. Goldie Hawn è l'eccezione che conferma la regola: l'attrice ha recentemente rivelato di aver avuto un contatto fisico con degli alieni intergalattici.

Goldie Hawn in La morte ti fa bella

La Hawn ha spiegato che inizialmente aveva scambiato questa esperienza per un sogno ma che, anni dopo, ha realizzato di essere stata toccata da uno degli esseri: "Ho visto queste due o tre teste a forma triangolare. Erano argentate, con una fessura al posto della bocca, un piccolo naso e nessuna orecchia".

Durante l'ultimo episodio di un podcast di Apple Fitness+, ha quindi rivelato che l'incidente ha avuto luogo mentre dormiva nell'auto di un amico: "Mi stavano indicando, puntavano verso di me nell'auto come se stessero discutendo di me, come se fossi un soggetto. E ricordo che emettevano una sorta di ronzio...".

Fottute!: Amy Schumer e Goldie Hawn in un momento del film

"Non sapevo se fosse reale o meno. E infine, ne sono uscita. È stato come uscire da un campo di forza. E naturalmente, sono corsa dai miei amici e ho detto loro: 'Oh, mio Dio. Penso di aver avuto contatti con lo spazio esterno,' qualcosa del genere. Anni dopo mi trovavo in un laboratorio di realtà virtuale e all'improvviso ho ricordato qualcosa. Mi hanno toccato il viso. Hanno toccato il mio viso, ed è sembrato il dito di Dio. È stata la sensazione più benevola e amorevole di sempre. Era potente. Era piena di luce", ha concluso la star.