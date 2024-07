Steven Spielberg: il suo film sugli UFO ha ora un titolo, Josh O'Connor si unisce al cast

Trapelano nuovi dettagli sul misterioso film di fantascienza dedicato agli UFO che Steven Spielberg sta preparando. Universal Pictures ha annunciato che il film di Spielberg uscirà nelle sale il 15 maggio 2026. Inedita la trama del progetto, definito un "nuovo film evento originale".

Durante l'ultima presentazione agli investitori IMAX, sarebbe stato identificato il titolo del film in questione, visto che un progetto della Universal elencato tra Avengers 5 e The Mandalorian e Grogu, in uscita nel maggio 20026, è intitolato The Dish. Secondo gli addetti ai lavori, sarebbe proprio questa la misteriosa pellicola che Spielberg sta preparando e che adesso celebra l'ingresso nel cast di Josh O'Connor.

Come rivela Production Weekly, O'Connor affiancherà la protagonista Emily Blunt dopo essersi fatto notare nell'acclamato Challengers e nell'italiano La chimera di Alice Rohrwacher.

Cosa sappiamo finora

Il film di Spielberg inizierà la produzione nel febbraio 2025 nel New Jersey e ad Atlanta, in Georgia. Il maestro del cinema 77enne dirigerà personalmente il film, basandosi su una sua idea originale. David Koepp è attualmente impegnato nella stesura della sceneggiatura che riporterà Spielberg a rivisitare le sue incursioni passate nel genere da Incontri ravvicinati del terzo tipo a E.T. L'extraterrestre.

L'ultimo film di Spielberg è stato The Fabelmans del 2022, il progetto più personale della sua carriera, che ha ottenuto critiche estremamente positive e, per di più, un premio del pubblico a Toronto.