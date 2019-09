Golden Globes 2020: Tom Hanks riceverà il premio alla carriera

Tom Hanks riceverà il premio alla carriera, il Cecil B. DeMille Award, durante la cerimonia di consegna dei Golden Globe 2020 assegnati dalla stampa estera.

L'annuncio è stato compiuto dalla Hollywood Foreign Press Association svelando che domenica 5 gennaio Tom Hanks salirà sul palco della settantasettesima edizione dei Golden Globes per ricevere il premio dedicato alla sua incredibile carriera.

La star potrebbe essere in corsa anche nella categoria Miglior Attore Protagonista grazie alla sua performance in A Beautiful Day in the Neighborhood, accolto da ottime recensione al Toronto Film Festival.

Lorenzo Soria, a capo dell'associazione che unisce la stampa straniera che lavora a Hollywood, ha dichiarato in un comunicato: "Per oltre tre decenni Tom Hanks ha conquistato gli spettatori con dei personaggi ricchi e giocosi che abbiamo imparato ad amare e ammirare. Tanto quanto è irresistibile sul grande schermo, così è ugualmente dietro la telecamera come autore, produttore e regista. Siamo onorati di includere Mr. Hanks in una lista che comprende dei luminari come Oprah Winfrey, George Clooney, Meryl Streep, Martin Scorsese e Barbara Streisand, solo per nominarne alcuni".

Tra i precedenti premiati con il Golden Globe alla carriera ci sono anche Jeff Bridges, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Robin Williams.