Golden Globe 2020, Ricky Gervais presentatore per la quinta e ultima volta

Il comico inglese Ricky Gervais tornerà sul palco della 77a edizione dei Golden Globes 2020, per la quinta volta da presentatore che però ha dichiarato potrebbe essere l'ultima per lui e proprio per questa ragione non esclude una serata divertente.

La cerimonia, che si terrà il 5 gennaio 2020, vedrà quindi il creatore di The Office di nuovo sul palco per presentare gli attesissimi e ambiti premi, ma da parte sua, ha promesso che questa sarà l'ultima volta: "Ancora una volta, mi hanno fatto un'offerta che non potevo rifiutare. Ma questa sarà davvero l'ultima volta che lo farò, il che potrebbe portare a una serata divertente."

Questa sarà la 25° edizione dei Premi mandata in onda da NBC che, insieme alla Hollywood Foreign Press Association, ha valutato una serie di comici a partire dalla scorsa estate, prima di tornare al nome di Ricky Gervais. Una scelta in controtendenza rispetto alle altre cerimonie di premiazione, come gli Oscar e gli Emmy che anche quest'anno sono rimasti senza host.

Paul Telegdy, presidente di NBC Entertainment, ha dichiarato rispetto alla loro scelta: "C'è sempre un'energia palpabile quando Ricky sale sul palco. Il suo ritorno come maestro di cerimonia ai Golden Globe è molto atteso. Di sicuro porterà a una serata inaspettata. Non vediamo l'ora di scoprire che assi abbia nella manica."

Non ci resta che aspettare il 5 gennaio 2020 per vedere la nuova performance di Ricky Gervais ma, soprattutto, quali saranno i premiati del prossimo anno.