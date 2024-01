Golden Globe, Steve Martin difende il presentatore Jo Koy: 'Condurre uno show è un compito molto difficile'

Steve Martin ha preso pubblicamente le difese del presentatore dei Golden Globe Jo Koy, criticato aspramente per la conduzione dell'evento che si è svolto domenica sera al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California.

La star di Only Murders in the Building ha pubblicato su Threads un post in favore del collega:"Giù il cappello a chiunque salga sul palco per presentare uno show di premiazione dal vivo. È un lavoro molto difficile e non è per gli schizzinosi. Lo so perché sto ancora vomitando dall'ultima volta che l'ho fatto, nel 2010" ha dichiarato il comico.

Steve Martin è un veterano della conduzione di eventi prestigiosi. Nel corso della sua carriera ha presentato tre volte i premi Oscar, nel 2001, nel 2003 e nel 2010 con Alec Baldwin.

Solidarietà al collega

"Quindi, congratulazioni a Jo Koy, che ha affrontato il lavoro più difficile nel mondo dello spettacolo, ha colpito, ha sbagliato, è stato abile e ora ha venti minuti di nuovo materiale per il suo show comico" ha proseguito Martin.

Anche il diretto interessato ha ammesso di essersi imbarcato in un lavoro complicato:"Mi sono divertito. È stato un momento che ricorderò per sempre. È una platea difficile, è stato un lavoro difficile, non mentirò".

Jo Kory ha condotto per la prima volta in carriera la serata dei Golden Globe, e sul palco ha ironizzato sul fatto di essere stato ingaggiato a poche settimane dall'evento.