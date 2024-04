Steve Martin: 'Credo che mio padre si vergognasse di me, diceva 'Non è che sia Charlie Chaplin''

Steve Martin riflette sul suo difficile rapporto con il padre. Nel suo nuovo documentario in due parti su Apple TV+, Steve! (Martin) (qui potete leggere la nostra recensione), la star di Only Murders in the Building, si è aperta su come suo padre, Glenn Martin, considerava le sue scelte di carriera.

Steve! (martin): una scena

Il difficile rapporto con il padre

"Ho sempre pensato che mio padre fosse un po' imbarazzato da me", ha detto Steve, che ha fatto da voce narrante nel film. "Non riusciva a essere orgoglioso di un'attività di spettacolo non convenzionale che non capiva bene".

La star de Il padre della sposa ha raccontato che a metà della sua carriera aveva imparato a usare le critiche del padre come motivazione. "A quel punto, ero stato talmente alienato da mio padre che i commenti negativi erano in realtà il mio incoraggiamento", ha spiegato dietro la telecamera.

Parlando della sua prima infanzia all'inizio del film, Melinda Dobbs, sorella di Steve, ha ricordato che il fratello non riceveva "alcun affetto" dal padre e che anzi sopportava la maggior parte della sua rabbia e delle sue critiche.

Anche Steve ha ricordato di aver avuto un'infanzia felice, ma solo "fuori casa". Il suo amico, il musicista John McEuen, ricorda di aver intravisto le critiche di Glenn nei confronti del figlio nel backstage di uno spettacolo. Infatti Glenn non si tratteneva dal criticare Steve nemmeno in occasione di eventi pubblici come le prime dei film di cui il figlio era protagonista.

Steve! (martin): una scena

Alla prima di Lo straccione del 1979, interpretato anche da Bernadette Peters, Steve ricorda che suo padre era relativamente tranquillo alla fine del film. Ma a cena, quando un amico di Steve gli chiese di riflettere sull'interpretazione del figlio, Glenn disse: "Beh, non è Charlie Chaplin". Martin ha poi ammesso che la maggior parte della sua carriera è stata guidata dal bisogno di avere l'approvazione del padre.

Verso la fine del documentario l'attore ha raccontato che, arrivato a una certa età, ha seguito il consiglio di un amico di dire ai suoi genitori tutto ciò che doveva dire loro prima che morissero e lui non ne avesse più la possibilità.

Alla fine Martin è arrivato a capire meglio suo padre e a riconoscere che era stato continuamente sottoposto a uno "stress" tremendo per provvedere alla sua famiglia. "Mi sono reso conto di quello che ha passato: una vita di speranze e di sogni. Ho una grande simpatia per mio padre", ha confessato l'attore che oggi ha finalmente un'opinione diversa di suo padre. "Mi piace", ha detto il comico parlando di Glenn, morto nel 1997.