STEVE! (martin), la carriera del grande comico e attore americano nel trailer del documentario Apple TV+

Il documentario in arrivo in streaming sarà diviso in due parti

Apple ha diffuso in streaming il trailer di STEVE! (martin), che racconterà la vita e la carriera del grande attore e comico americano Steve Martin. Il documentario sarà diviso in due parti dedicate a due fasi distinte della vita del comico.

Steve Martin è una delle figure più amate ed enigmatiche del mondo dello spettacolo. "STEVE! (martin) un documentario in 2 parti" si immerge nella sua straordinaria storia da due punti di vista distinti, grazie a due documentari che mostrano filmati mai visti prima e approfondimenti sulle sfide e i trionfi personali e professionali di Steve.

La prima parte, "Then", racconta le prime lotte di Steve Martin e l'ascesa fulminante che lo ha portato a rivoluzionare il mondo dello spettacolo prima di lasciarlo a 35 anni. "Now", invece, si concentra sul presente, con Steve Martin negli anni d'oro della sua carriera, ripercorrendo la trasformazione che lo ha portato alla felicità nel lavoro e nella sua vita privata.

Realizzato da A24 e Tremolo Productions, il documentario in due parti è diretto e prodotto dal premio Oscar Morgan Neville ("20 Feet from Stardom", "Won't You Be My Neighbor?").

Martin è attualmente reduce dal successo di Only Murders in the Building, dove, oltre a condividere lo schermo con l'amico di una vita Martin Short, svolge anche il ruolo di produttore esecutivo e autore. Only Murders in the Building è stato rinnovato per una quarta stagione che vedrà anche il ritorno di Meryl Streep nel cast, oltre a numerose new entry già annunciate.