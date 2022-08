Golden Globe 2023: la cerimonia potrebbe tornare su NBC

La cerimonia di consegna dei Golden Globe 2023 potrebbero essere trasmessa da NBC. Il network sarebbe impegnato nelle trattative con la Hollywood Foreign Press e si starebbero valutando le possibili date per la messa in onda.

Nel 2018 il network televisivo americano aveva stretto un accordo, della durata di otto anni, che prevedeva la messa in onda dei Golden Globe sugli schermi americani di NBC, che avrebbe dovuto pagare annualmente 60 milioni di dollari per avere i diritti dell'evento.

Le polemiche legate alla mancanza di diversità hanno però portato alla richiesta di importanti cambiamenti e alle dichiarazioni di molte star di Hollywood che hanno criticato apertamente i premi sostenendo che si sarebbero rifiutate di partecipare in futuro alla cerimonia. L'annuncio dei vincitori dell'edizione 2022, compiuto il 9 gennaio, non è andato in onda sugli schermi televisivi e nemmeno in streaming, preferendo porre attenzione agli sforzi filantropici dell'oganizzazione.

Nelle ultime ore le fonti di Deadline hanno svelato che è in corso una trattativa per tornare in tv e un comunicato dell'Hollywood Foreign Press Association sostiene siano stati effettuati dei cambiamenti nella struttura dell'organizzazione "per affrontare le preoccupazioni istituzionali e sistemiche".

Attualmente non sono però stati svelati dettagli precisi riguardanti il modo in cui si stia modificando l'organizzazione riservata alla stampa estera che lavora a Hollywood.

Una fonte vicina a NBC sostiene che il network non abbia ancora raggiunto un accordo per un motivo preciso: "Il problema è che l'organizzazione non è trasparente e che i membri precedenti sono ancora ai loro posti. Non c'è stato un cambiamento".