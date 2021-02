Golden Globe 2021: Joaquin Phoenix e Renee Zellweger tra i presentatori, niente party e tutti a casa

La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato il primo round di presentatori dei Golden Globe 2021, tra cui spiccano Joaquin Phoenix e Renee Zellweger, e ha elencato le regole di questa edizione invitando tutte le star a stare a casa e a evitare festeggiamenti che includano persone al di fuori dei loro coinquilini.

Renée Zellweger premiata con l'Oscar per Judy

La scorsa settimana l'HFPA ha invitato i presentatori della cerimonia ad apparire in persona al Beverly Hilton di Los Angeles o alla Rainbow Room di New York, le due sedi da cui verranno annunciati i vincitori, ma è una storia diversa per tutti i candidati che quest'anno se ne staranno comodamente a casa propria e sono caldamente invitati a evitare qualsiasi tipo di festeggiamento dopo la cerimonia che comprenda persone che non risiedono a casa con loro.

"Il nostro obiettivo principale è mantenere al sicuro la produzione dei Golden Globe del 2021", si legge in una lettera della produzione inviata martedì pomeriggio ai candidati. "Questo è il motivo per cui stiamo seguendo tutti i protocolli e le linee guida delineati da governo, CDC, dipartimenti sanitari federali e locali, nonché quelli richiesti nel settore dell'intrattenimento. La nostra visione per lo spettacolo è avere i nostri candidati in un luogo sicuro, preferibilmente nelle loro case, circondati solo dai loro familiari. La produzione non è a suo agio con incontri che non sono supervisionati dal nostro team. Grazie per la comprensione.".

I Globe 2021 saranno condotti da Amy Poehler dal Beverly Hilton di Beverly Hills e Tina Fey che sarà invece nella Rainbow Room di New York. I presentatori compariranno insieme a loro nelle due location seguendo i rigidi protocolli sanitari imposti dalla situazione.

Il primo round di presentatori comprende Awkwafina, Cynthia Erivo, Joaquin Phoenix, Kristen Wiig ed Annie Mumolo e Renee Zellweger.

La cerimonia dei Golden Globe 2021 verrà trasmessa live il 18 febbraio alle 2 di notte (ora italiana.