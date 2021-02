Golden Globe 2021: Chadwick Boseman, candidatura postuma per l'attore

Arriva postuma la prima candidatura di Chadwick Boseman ai Golden Globe 2021. Il compianto attore ha ricevuto una nomination come Miglior Attore Protagonista in un Film Drammatico per la sua performance nei panni di Levee Green in Ma Rainey's Black Bottom.

Ma Rainey's Black Bottom: Chadwick Boseman durante una scena

Il film prodotto da Netflix che vede nel cast anche Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts e Jeramy Shamos, non è riuscito ad ottenere una candidatura come Miglior Film Drammatico, ma ne ha ottenute due grazie ai suoi attori principali, Viola Davis e, per l'appunto, Chadwick Boseman.

Qui Boseman interpreta il musicista Levee Green, uno dei membri della band di Ma Rainey, celebre cantante blues nella Chicago degli anni '20.

Tra gli altri attori nominati nella stessa categoria troviamo Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) e Tahar Rahim (The Mauritanian).

Chadwick Boseman, la cui scomparsa prematura ha sconvolto tutti, lo scorso agosto, è stato ampiamente acclamato da pubblico e critica per il suo ultimo ruolo sullo schermo, e a questo punto diventa sempre più probabile anche la nomination agli Oscar, che potrebbe valergli il primo Academy Award della sua carriera.

La settantottesima edizione dei Golden Globe Awards si terrà domenica 28 febbraio e andrà in onda sul network americano NBC. La cerimonia sarà condotta ancora una volta dal duo composto da Tina Fey e Amy Poehler.