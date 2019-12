Golden Globe 2020, Kit Harington reagisce alla nomination: "Sono il tronista solitario!"

Kit Harington ha rivelato la sua reazione alla nomination ai Golden Globe 2020, sottolineando anche con le sue parole la sorpresa nello scoprire di essere l'unico candidato ai prestigiosi premi tra i protagonisti della serie Il Trono di Spade.

Intervistato da The Hollywood Reporter, l'interpretato di Jon Snow ha dichiarato: "Sembra che io sia il 'tronista solitario'. Mi immagino seduto lì da solo al tavolo!".

Kit Harington ha ottenuto la nomination nella categoria Miglior Attore in una Serie Drammatica e attualmente si trova a Londra, a casa sua: "Non mi aspettavo di essere nominato. Pensavo che lo sarebbe stato lo show, ma ero semplicemente a casa a studiare un copione e poi ha chiamato il mio publicist. Si è trattato di qualcosa di davvero inaspettato e meraviglioso".

Il trono di spade: Kit Harington in una scena del penultimo episodio della serie

L'attore ha inoltre aggiunto: "Ogni volta che dico addio a questo show capita qualcosa che me ne ricorda la storia. Questo è uno di quei momenti. Devo ringraziare l'Hollywood Foreign Press per avermi nominato. Abbiamo trascorso molti anni lavorando a questa serie. Ovviamente amo la serie con tutto il cuore. Adoro ogni momento. Ho amato il personaggio ed è una strana sensazione, ma mi sento un po' felice per lui, se ha senso".

Parlando del finale della serie Il trono di spade, Harington ha ribadito: "Per me è il finale perfetto per Jon: è dove volevo che fosse. Non lo volevo sul trono e nemmeno che fosse morto. Volevo che fosse al Nord, appartiene a quella realtà. Penso che sia finito esattamente dove doveva. Si è in un certo senso chiuso un cerchio. Questa nomination fa altrettanto: è un modo meraviglioso per dire addio al personaggio e allo show. Per me è perfetto".

Golden Globe 2020: il commento alle nomination nell'anno di Netflix e Storia di un matrimonio

La star ha però voluto ricordare anche i suoi colleghi: "Ovviamente sono triste perché non potrò essere lì con Emilia Clarke, Peter Dinklage, il resto del cast, David Benioff e Dan Weiss... Ovviamente volevo che tutti fossero nominati e penso che avrebbero dovuto esserlo, come chiunque ami lo show e il cast e la troupe vorrebbe. Sono felice per la mia nomination e vorrei che lo show fosse rappresentato di più, ma ha vinto un Emmy e non è stato nominato per un Globe. Quindi rappresenterò da solo la serie. Darò il mio meglio".

Kit ha inoltre concluso dichiarando che se il cast e la troupe non potranno essere presenti alla cerimonia ha intenzione di rimanere da solo, senza ospitare nessuno al suo tavolo!