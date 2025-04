Godzilla x Kong 3, confermate le riprese e nuovi personaggi

Il MonsterVerse si prepara a un nuovo scontro epico, poiché il sequel non ufficialmente intitolato di Godzilla x Kong 3 è ora in fase di riprese.

Godzilla x Kong 3: il ritorno dei Kaiju

Una delle conferme più recenti è arrivata da Kaitlyn Dever, che ha svelato durante un'intervista: "Sto girando un altro film nel Queensland, quindi sono scesa a Sydney per fare un po' di press e ora sto tornando lì." Con questa dichiarazione, Dever ha confermato che le riprese del prossimo capitolo, il sesto film dell'universo MonsterVerse, sono già in atto.

Godzilla in un'iconica scena

Il successo planetario di Godzilla x Kong: The New Empire, che ha dominato i botteghini lo scorso inverno, ha aperto la strada a una nuova era di collaborazione tra Toho e Legendary Pictures, superando i precedenti dissidi e segnando l'inizio di un nuovo capitolo. Dietro le quinte, il progetto ha subito importanti cambiamenti: Grant Sputore, noto per I Am Mother, prenderà le redini della regia, mentre lo sceneggiatore Dave Callaham, autore di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ha messo nero su bianco la sceneggiatura. La pellicola, prodotta da Legendary Pictures con Warner Bros. Pictures alla distribuzione e Toho come garante del marchio Godzilla, segna una svolta che punta a consolidare ulteriormente il MonsterVerse.

Nuove promesse sono arrivate con l'ingresso di nuovi volti come Delroy Lindo e Matthew Modine, mentre Dan Stevens riprenderà il suo ruolo dal precedente capitolo, aggiungendo continuità al già amato universo narrativo. Il sequel è programmato per essere proiettato nelle sale a partire dal 27 marzo 2027, offrendo ampio spazio a innovazioni visive e narrativi che soddisferanno le aspettative dei fan. Con la possibilità di introdurre nuovi mostri o persino dei Titani inediti, la storia potrebbe spingere Godzilla e Kong a un'alleanza per fronteggiare minacce ancora sconosciute, trasformando il loro eterno scontro in un'epica collaborazione per salvare i loro mondi.