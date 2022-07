Godzilla vs Kong 2: le riprese del sequel sono iniziate in Australia, ecco un video dal set

Un video girato in Australia mostra il lavoro sul set di Godzilla vs Kong 2, il quinto capitolo della saga dedicata all'iconico mostro.

Le riprese del film Godzilla vs. Kong 2 sono ufficialmente iniziate in Australia e online è stato condiviso un video dal set.

Nel filmato condiviso da 7News Brisbane si assiste alla realizzazione di una scena ambientata in spiaggia, mostrando le comparse mentre fuggono terrorizzate dopo aver visto qualcosa uscire dall'oceano.

La produzione della saga di Godzilla ha già girato alcune scene in Australia e si è quindi deciso di tornare per lo sviluppo del sequel in arrivo il 15 marzo 2024.

Il quinto capitolo della spettacolare saga sarà diretto ancora una volta da Adam Wingard e il protagonista del prossimo capitolo della saga sarà Dan Stevens, attore che ha già lavorato con il filmmaker in occasione di The Guest.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, tuttavia le indiscrezioni sostengono che il film si intitolerà Son of Kong. Nel team della produzione, inoltre, ci sarà Eric McLeod.

Godzilla vs Kong, arrivato nelle sale nel 2021, ha incassato oltre 460 milioni di dollari ai box office mondiali.