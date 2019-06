Godzilla: stasera su Italia1 il reboot con il celebre mostro giapponese

Con Godzilla ci aspetta una prima serata mostruosa stasera su Italia1 alle 21.25: Mediaset ha infatti deciso di riportare sul piccolo schermo il primo capitolo della serie reboot dedicata al terribile kaijū del cinema giapponese.

La trama di Godzilla ruota inizialmente su alcuni test nucleari in alcuni atolli remoti dell'Oceano Pacifico. In queste acque, secondo una leggenda, dimorerebbe ancora un mostro preistorico, chiamato dai locali Gojira o Godzilla. In realtà gli scienziati sono a conoscenza di questa misteriosa e antica creatura e gli esperimenti servirebbero proprio a farla estinguere del tutto, tanto che viene anche istituito un gruppo di ricerca apposito, il Monarch, che ha il compito di monitorare i suoi movimenti. Tutto cambia quando un crollo minerario nelle Filippine porta alla scoperta di un fossile unito a due crisalidi ancora vive di due mostri. Una di queste però è aperta e la larva è scappata via, andando verso una centrale nucleare vicino Tokyo. E' grazie, infatti, alla radioattività, che può crescere e prosperare ed è per questo motivo che distrugge l'edificio, causando però il decesso di una scienziata, Sandra Brody, che muore di fronte agli occhi del marito e collega, Joe Brody, un esperto supervisore americano. L'uomo inizialmente non si rende conto che tutto ciò è stato causato dall'attacco della creatura e lo scambia per un terremoto. Ci vorranno anni prima che si accorga di cosa sia realmente successo. Nel frattempo, richiamata dalla larva, ormai adulta, Godzilla inizia la sua ricerca per ritrovarla e nulla potrà fermarla.

Godzilla: Un primo piano della sorridente Elizabeth Olsen

Il film, reboot vero e proprio del classico di fantascienza giapponese, è diretto da Gareth Edwards con un cast decisamente eterogeneo che comprende: Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Juliette Binoche e David Strathairn. Il regista ha descritto Godzilla come un anti-eroe: "Godzilla è sicuramente una rappresentazione dell'ira della natura. Il tema è l'uomo contro la natura e Godzilla è certamente un lato di essa. Non si può vincere questa battaglia. La natura vincerà sempre e il sottotesto del nostro film riguarda la natura e il castigo che meritiamo". Tra le curiosità spicca il fatto che il corpo dei Marines degli Stati Uniti abbia rifiutato di partecipare alla produzione dopo aver esaminato lo script, mentre la Marina ha invece collaborato con entusiasmo. Il nome del dottor Ishiro Serizawa - interpretato da Ken Watanabe - è un duplice omaggio a Ishirō Honda, regista del Godzilla originale e al dottor Daisuke Serizawa, uno dei suoi personaggi principali della versione cult del 1954.

Godzilla 2 - King of the Monsters: le scene dopo i titoli di coda!

La serie reboot cominciata con Godzilla è poi proseguita con Kong: Skull Island e Godzilla II - King of the Monsters, attualmente nelle sale, di cui trovate qui la nostra recensione.