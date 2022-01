Godzilla: in arrivo una serie tv prodotta per Apple TV+

La saga di Godzilla si espanderà sul piccolo schermo grazie a una serie televisiva prodotta per Apple TV+ da Legendary.

La saga di Godzilla si espanderà con una serie tv destinata ad Apple TV+, progetto ancora senza un titolo ufficiale.

Gli eventi raccontati negli episodi dovrebbero essere ambientati dopo quelli raccontati nel primo film che compone il Monsterverse.

La serie dedicata alla storia di Godzilla sarà prodotta da Legendary Television e i co-creatori saranno Chris Black, impegnato anche come showrunner, e Matt Fraction, recentemente sceneggiatore di Hawkeye.

La sinossi dichiara: "Dopo la battaglia tra Godzilla e i Titani che ha causato danni a San Francisco e la sconvolgente nuova realtà che i mostri sono reali, la serie esplora il percorso di una famiglia per scoprire i propri segreti e ciò che li lega all'organizzazione segreta chiamata Monarch".

Nel tema della produzione ci saranno anche Joby Harold e Tory Tunnell di Safehouse Pictures, in collaborazione con Toho Co, proprietaria del personaggio di Godzilla e che ha concesso i diritti alla Legendary per realizzare la serie, che espande il rapporto iniziato con la saga cinematografica.

I film, che comprendono anche Kong: Skull Island e il recente Godzilla vs. Kong, hanno incassato oltre 2 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo.