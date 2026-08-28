Godzilla Minus Zero, il regista anticipa un nuovo aspetto per il Re dei Kaiju: "Più appuntito"

Il regista Takashi Yamazaki ha anticipato che il nostro amato kaiju tornerà nel sequel di Godzilla Minus One con un aspetto più minaccioso e una maggiore capacità di controllare la propria devastante energia.

Godzilla si prepara a tornare sul grande schermo e, questa volta, il re dei kaiju sarà ancora più terrificante. Godzilla Minus Zero, sequel del pluripremiato Godzilla Minus One, presenterà infatti una nuova versione del celebre mostro, con alcune modifiche al design e un'importante evoluzione nella gestione dei suoi poteri distruttivi.

Un Godzilla più appuntito e minaccioso

A confermarlo è il regista Takashi Yamazaki, che ha raccontato alcuni dettagli sul ritorno della creatura, spiegando che non bisogna aspettarsi una trasformazione radicale dal punto di vista fisico. Il nuovo Godzilla, tuttavia, avrà una presenza ancora più imponente e inquietante.

Parlando dell'aspetto del kaiju, Yamazaki ha spiegato che il cambiamento rispetto al film precedente sarà soprattutto legato alle sue caratteristiche più aggressive. "Direi che è sicuramente molto più appuntito, spigoloso e affilato rispetto al suo predecessore. È un modo per rappresentare il terrore ancora maggiore che Godzilla porta con sé in Godzilla Minus Zero", ha raccontato il regista.

Non si tratta dunque di una vera e propria evoluzione fisica della creatura, ma di un intervento pensato per rendere Godzilla ancora più minaccioso sullo schermo. Una scelta coerente con la direzione intrapresa dal film, che non punta semplicemente a creare un mostro sempre più grande e potente.

Anche le sue capacità subiranno però un'evoluzione. Uno degli aspetti su cui la produzione ha lavorato maggiormente riguarda il controllo dell'energia sprigionata da Godzilla. Il kaiju sarà infatti in grado di concentrare e dirigere il proprio calore con maggiore precisione rispetto al passato. "Suppongo si possa dire che, se c'è un aspetto in cui è migliorato, è la sua capacità di concentrare e controllare molto meglio il calore rispetto a prima. Ma utilizzare il raggio termico continua a fargli male, quindi non si tratta di un'evoluzione enorme", ha spiegato Yamazaki.

Il film sembra quindi voler mantenere una delle caratteristiche più interessanti del precedente capitolo: Godzilla non è una creatura onnipotente priva di conseguenze, ma anche l'utilizzo della sua arma più devastante comporta un prezzo.

Non è solo l'aspetto di Godzilla però a cambiare: Godzilla Minus Zero sarà ambientato due anni dopo gli eventi di Godzilla Minus One e, almeno dalle prime immagini mostrate, sembra destinato ad ampliare considerevolmente la portata della storia. Il teaser ha infatti già mostrato una delle immagini più sorprendenti del nuovo film: Godzilla compare a New York, con la sua gigantesca figura che incombe nei pressi della Statua della Libertà. La minaccia, dunque, non sarà più confinata al territorio giapponese, ma assumerà una dimensione internazionale.

Nonostante questo ampliamento dello scenario, Yamazaki ha chiarito che l'obiettivo principale non era semplicemente rendere Godzilla più potente rispetto al primo film. Il cuore della storia sarà piuttosto il modo in cui i protagonisti dovranno affrontare il ritorno di una minaccia che credevano ormai appartenere al passato. È anche per questo motivo che il cambiamento fisico del kaiju rimarrà relativamente contenuto.

Un budget molto più alto dopo il successo di Godzilla Minus One

A fare la differenza sarà invece la scala produttiva. Il successo internazionale di Godzilla Minus One, culminato anche nella vittoria dell'Oscar, ha permesso al sequel di contare su un budget sensibilmente più elevato. Yamazaki ha spiegato che le maggiori risorse economiche sono state utilizzate direttamente per aumentare l'impatto dell'esperienza cinematografica. "Ho cercato di portare sullo schermo e dentro l'esperienza che il pubblico vivrà nelle sale il più possibile di quel budget aggiuntivo", ha dichiarato il regista.

Il maggiore investimento ha inoltre permesso alla produzione di lavorare pensando direttamente ai formati IMAX, con l'obiettivo di rendere le nuove apparizioni di Godzilla ancora più spettacolari sul grande schermo.

Il film sarà presentato in anteprima al New York Film Festival il 26 settembre, mentre l'uscita cinematografica più ampia è prevista per il 3 novembre.

La storia continuerà a seguire la famiglia Shikishima, con il ritorno di Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada, Min Tanaka e Kuranosuke Sasaki. Dopo il successo straordinario del primo capitolo, le aspettative sono dunque altissime. E se le anticipazioni di Yamazaki sono indicative della direzione intrapresa, Godzilla Minus Zero non cercherà semplicemente di proporre un Godzilla più grande: l'obiettivo sarà renderlo più inquietante, più preciso nel suo potere distruttivo e soprattutto più difficile da dimenticare.