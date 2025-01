Godzilla e Kong - Il nuovo impero: Kaitlyn Dever entra nel cast del sequel del Monsterverse

Kaitlyn Dever, star di La rivincita delle sfigate e The Last of Us, sarà la protagonista del sequel Godzilla e Kong - Il nuovo impero.

I titani più amati del Monsterverse avranno una nuova co-protagonista umana nel sequel di Godzilla e Kong - Il nuovo impero. Come riportato da Deadline, Kaitlyn Dever è in trattative per unirsi al cast del nuovo capitolo della saga cinematografica targata Legendary.

Conosciuta principalmente per il suo ruolo nella serie Dopesick di Hulu, che le è valsa un Emmy, e per il film La rivincita delle sfigate (2019), Dever è anche la protagonista e produttrice esecutiva della serie limitata di Netflix Apple Cider Vinegar. Inoltre, la vedremo nella seconda stagione di The Last of Us della HBO, dove interpreterà Abby, co-protagonista insieme a Bella Ramsey (Ellie).

Tutto quello che sappiamo sul sequel di Godzilla e Kong - Il nuovo impero

Il film sarà diretto da Grant Sputore, che prenderà il posto di Adam Wingard, regista dei due film precedenti. La sceneggiatura è firmata da Dave Callaham. Il nuovo sequel proseguirà la storia del Monsterverse, continuando a concentrarsi su Godzilla, Kong e un mix di altri titani.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero - Godzilla e Kong sono pronti a lottare insieme

Secondo fonti vicine alla produzione, sebbene Godzilla e Kong rimarranno al centro della trama, la Legendary vuole espandere maggiormente il ruolo dei personaggi umani, e la scelta è ricaduta su Dever, la cui carriera è in continua ascesa.

Fondato oltre dieci anni fa, il Monsterverse di Legendary è un universo multimediale che esplora la lotta dell'umanità per sopravvivere in un mondo sconvolto dall'arrivo di mostri mitologici e leggendari. Dopo il successo di Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021) e l'ultimo successo Godzilla e Kong - Il nuovo impero, il Monsterverse ha incassato oltre 2,5 miliardi di dollari al botteghino globale. Inoltre, la saga si è estesa anche alla serie evento Monarch: Legacy of Monsters su Apple TV+.