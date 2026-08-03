God of War, la serie cambia ancora: dopo Kratos, si parla anche di altri recasting in futuro

Dopo il cambio dell'interprete di Kratos, ci sono voci che sostengono che anche i personaggi di Atreus e Thrud verranno affidati a nuovi attori nella seconda stagione della serie di God of War.

La serie televisiva di God of War continua a far parlare di sé ancora prima del debutto. Dopo il già noto cambio dell'interprete di Kratos, nuove indiscrezioni indicano che Prime Video starebbe preparando ulteriori recasting in vista della seconda stagione.

Atreus e Thrud avrebbero nuovi interpreti

Le indiscrezioni arrivano dal sito MP1st, che sostiene di aver visionato alcuni casting call relativi ai nuovi episodi. Secondo il report, la produzione sarebbe alla ricerca di attori per interpretare versioni più adulte di Atreus e Thrud.

Nei documenti visionati comparirebbero i nomi in codice Joshua e Ruth, gli stessi utilizzati durante i casting della prima stagione e associati rispettivamente ai due personaggi.

Se le informazioni fossero confermate, significherebbe che gli attuali interpreti, Callum Vinson (Atreus) e Island Austin (Thrud), verrebbero sostituiti a partire dalla seconda stagione. Al momento, tuttavia, Prime Video non ha confermato ufficialmente.

L'eventuale recasting sembrerebbe legato a un preciso motivo narrativo. Nel videogioco God of War Ragnarök trascorrono infatti alcuni anni dagli eventi del capitolo del 2018, con Atreus ormai adolescente e protagonista di una fase completamente diversa della propria crescita.

Per questo motivo, la ricerca di interpreti più grandi farebbe pensare a un adattamento diretto del secondo gioco già nella seconda stagione della serie.

L'ipotesi ha colto di sorpresa molti appassionati. In diversi si aspettavano infatti che la prima avventura nordica di Kratos venisse sviluppata nell'arco di almeno due stagioni, vista la quantità di eventi e personaggi presenti nel videogioco. Se la fonte venisse confermata, la serie condenserebbe invece l'intero primo capitolo in una sola stagione, passando rapidamente agli eventi di Ragnarök.

Le descrizioni dei nuovi personaggi

Secondo i casting call riportati da MP1st, il nuovo Atreus verrebbe descritto come un ragazzo cresciuto dopo il viaggio affrontato insieme al padre. Il personaggio sarebbe curioso, empatico e coraggioso, ma anche vulnerabile a causa della sua fiducia negli altri. Tra i requisiti richiesti all'attore figurerebbe la capacità di affrontare scene d'azione, in particolare con arco e frecce.

La nuova Thrud, invece, viene presentata come una giovane intelligente, sicura di sé e sarcastica, segnata da un evento che l'ha costretta a maturare molto presto. Dietro il suo carattere duro nasconderebbe però una forte fragilità emotiva. Anche in questo caso la produzione richiederebbe esperienza nelle scene di combattimento.

La serie sembrerebbe intenzionata ad adattare un videogioco per stagione, accelerando sensibilmente il percorso narrativo della saga nordica di Kratos.

Per il momento, però, sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali per capire se Atreus e Thrud cambieranno davvero volto e quale direzione prenderà la seconda stagione di God of War.+