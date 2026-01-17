God of War svela l'interprete di Sif, ma la data di uscita resta un rebus

Dopo Kratos, il casting della serie Prime Video God of War prosegue a gonfie vele. Poche ore fa è stato annunciato l'ingaggio di Teresa Palmer nel ruolo di Phoebe/Sif.

L'attrice australiana affiancherà Ryan Hurst nell'adattamento del popolare videogame per Playstationinterpretando Sif, moglie del dio del Tuono Thor. Resta da scoprire quanto spazio le verrà dedicato nella serie visto che nei videogame a cui lo show è ispirato ha un ruolo minore mentre è una figura di primo piano di God of War Ragnarok.

La sua presenza nella storia suggerisce che potrebbe essere imminente l'ingaggio del personaggio di Thor e probabilmente anche i loro figli Magni, Modi e Thrud potrebbero comparire in qualche modo.

Teresa Palmer in una scena di Warm Bodies

Che cosa sappiamo della serie su God of War?

Per il momento sull'adattamento della popolare saga di videogame ispirati alla mitologia norrena sappiamo ben poco. Tra i personaggi non ancora confermati, ma che hanno un ruolo sia in God of War (2018) che nel sequel Ragnarok del 2022, figurano anche Freya, Mimir, Sindri, Brok, Odino e Baldur. Con le nuove informazioni sul casting avremo le idee più chiare.

Ma anche sulla data di uscita per il momento non c'è chiarezza. la serie live action prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios ha ricevuto un ordine per due stagioni e la preproduzione sarebbe già in corso a Vancouver, in Canada.

Scritto e prodotto da Ronald D. Moore, che vestirà anche il ruolo di showrunner, God of War segue le vicende di padre e figlio, Kratos e Atreus, ragazzino di 10 anni, che intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della moglie e madre Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare al figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare al padre a diventare un umano migliore. "Questa dinamica tra padre e figlio ha dato inizio a un capitolo completamente nuovo nella leggendaria serie e sarà il cuore pulsante del nuovo show" si legge nella descrizione di Prime Video. A comporre le musiche della serie sarà il popolare Bear McCreary.