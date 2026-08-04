God of War, continua la guerra per il casting: adesso Dave Bautista è in trattative per Kratos

Kratos potrebbe presto avere un nuovo volto? Secondo quanto riportato da Variety, Dave Bautista è attualmente in trattative per interpretare il protagonista della serie live-action di God of War prodotta da Prime Video, destinata ad adattare l'acclamata saga videoludica di Santa Monica Studio.

Perché Dave Bautista è considerato il candidato ideale

L'indiscrezione arriva a poche settimane dalla notizia dell'uscita di scena di Ryan Hurst, inizialmente scelto per il ruolo nel gennaio 2026.

Un ritratto di Dave Bautista

Hurst era già entrato nella fase di produzione quando ha riportato una rottura del bicipite sul set. L'infortunio avrebbe comportato uno stop alle riprese fino al 2027, spingendo Amazon MGM Studios e Sony a optare per un recasting pur di non rallentare ulteriormente il progetto.

L'obiettivo resta infatti quello di riprendere la produzione entro l'autunno, rispettando il più possibile il calendario previsto.

Amazon, contattata da Variety, ha preferito non commentare le indiscrezioni. Ma se le trattative dovessero andare a buon fine, Bautista rappresenterebbe una scelta particolarmente naturale per il personaggio.

Oltre a essere ormai un attore affermato, l'ex campione WWE possiede già la presenza fisica richiesta da Kratos, celebre nei videogiochi per la sua corporatura imponente. Questo gli consentirebbe di affrontare il ruolo senza una lunga preparazione atletica, un fattore importante considerando la necessità di riprendere rapidamente le riprese.

A favore dell'attore gioca anche il rapporto consolidato con Amazon MGM Studios. Negli ultimi anni ha infatti collaborato con lo studio in diversi progetti, tra cui The Wrecking Crew, My Spy, My Spy: The Eternal City, oltre ai futuri Road House 2 e al remake di Highlander.

Dopo il successo nel wrestling, Bautista ha costruito una carriera cinematografica sempre più variegata. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo di Drax nel Marvel Cinematic Universe, ma negli ultimi anni ha dimostrato una notevole versatilità partecipando a produzioni come Blade Runner 2049, Knock at the Cabin, Spectre, Army of the Dead e ai due capitoli di Dune diretti da Denis Villeneuve. Più recentemente ha inoltre prestato la voce a uno dei personaggi del film animato Avatar Aang: The Last Airbender.

Prime Video ha già ordinato due stagioni della serie. L'adattamento prenderà spunto dai due capitoli più recenti della saga videoludica, seguendo il viaggio di Kratos e del figlio Atreus attraverso i regni della mitologia norrena.

La trama ruoterà attorno alla missione di disperdere le ceneri di Faye, moglie di Kratos e madre di Atreus. Durante il viaggio, padre e figlio affronteranno divinità e creature leggendarie, mentre il Fantasma di Sparta tenterà di insegnare al ragazzo come diventare un dio migliore e Atreus proverà, a sua volta, a ricordare al padre cosa significhi essere umano.

Il cast confermato

Nonostante il cambio di protagonista, gran parte del cast rimane invariata. Callum Vinson interpreterà ancora Atreus, mentre fanno parte della serie anche:

Max Parker nel ruolo di Heimdall;

nel ruolo di Heimdall; Ólafur Darri Ólafsson sarà Thor;

sarà Thor; Mandy Patinkin interpreterà Odino;

interpreterà Odino; Alastair Duncan vestirà i panni di Mimir;

vestirà i panni di Mimir; Danny Woodburn e Jeff Gulka saranno i fratelli Brok e Sindri;

e saranno i fratelli Brok e Sindri; Ed Skrein interpreterà Baldur.

God of War: Ryan Hurst e Callum Vinson nelle prime scene

Alla guida del progetto c'è Ronald D. Moore, autore e showrunner noto per Battlestar Galactica, che firma la serie come sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner attraverso la sua Tall Ship Productions.

La regia dei primi due episodi è affidata a Frederick E.O. Toye, mentre tra i produttori esecutivi figurano anche Cory Barlog, storico direttore creativo della saga videoludica, insieme ai rappresentanti di PlayStation Productions e Sony Pictures Television.

Se l'accordo con Bautista verrà finalizzato nelle prossime settimane, Prime Video potrebbe aver trovato un interprete capace di raccogliere una delle eredità più pesanti tra gli adattamenti videoludici degli ultimi anni. La sfida sarà trasformare uno dei personaggi più iconici del medium in un protagonista credibile anche sul piccolo schermo.