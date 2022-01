GLOW, morta Matilda the Hun, una delle vere wrestler della serie

Matilda the Hun, star della promotion Gorgeous Ladies of Wrestling (meglio conosciuta come GLOW), è scomparsa questa settimana all'età di settantatré anni.

Deanna Booher, meglio conosciuta come Matilda The Hun nella promotion GLOW, Gorgeous Ladies of Wrestling, è morta questa settimana all'età di 73 anni. La wrestler professionista, nota anche come attrice per le sue apparizioni in film come Brainsmasher... A Love Story e Spaceballs, era una delle wrestler rappresentate nella serie GLOW.

Bill Apter ha riportato la notizia sabato, seguita da una dichiarazione della WWE: "Ci rattrista apprendere che Deanna Booher, meglio conosciuta come "Matilda The Hun" e amata dai fan di tutto il mondo, è morta all'età di 73 anni. I nostri pensieri più sinceri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e alle persone colpite dalla sua scomparsa. .. La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Booher".

La Booher iniziò a lottare a livello professionistico per la prima volta negli anni '80 con il wrestling nel fango, affrontando donne e uomini in California prima di fare il suo debutto in una match semplicemente incredibile contro un orso di 700 libbre.

In seguito Matilda the Hun lottò nella promotion GLOW per due anni prima di abbandonare gli incontri in favore della recitazione: come accennato in precedenza, recitò in Spaceballs, Brainsmasher... A Love Story, Theodore Rex e in alcuni spettacoli come In Living Colour e Married... with Children, interpretando spesso un suo altro personaggio di wrestling: Regina Kong.