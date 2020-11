GLOW, Dave Franco e Alison Brie si vestono entrambi da Ruth Wilder per Halloween

Dobbiamo ancora riprenderci tutti dalla cancellazione di GLOW, ma sicuramente chi ne ha sofferto di più sono stati i suoi protagonisti. Così ecco che Alison Brie, assieme al marito Dave Franco, ha pensato di celebrare il suo personaggio nella serie Netflix, Ruth Wilder, con un (doppio) costume di Halloween.

"Felice Halloween da(lle) Ruth Wilder! #glow" ha scritto l'attrice nel post di Instagram, pubblicando la foto di entrambi in abiti anni '80 e parrucca abbinata (beh, almeno per Dave è una parrucca).

Chissà se l'epica immagine di Dave Franco come Ruth possa far cambiare idea ai vertici di Netflix...

Poche settimane fa, citando il COVID e le sue conseguenze - principalmente questioni di budget e logistiche, anche per via della natura dello show, del cast numeroso e della frequente e inevitabile fisicità delle scene che sarebbero andate contro i protocolli di sicurezza, oltre al timore che la prolungata attesa potesse sfociare in un disinteresse da parte degli spettatore per la nuova stagione - Netflix ha annunciato la cancellazione di GLOW, nonostante la serie fosse già stata rinnovata per una quarta stagione, e la produzione dei nuovi episodi fosse già iniziata prima dell'arrivo della pandemia.

Spiazzati dalla notizia, cast e fan dello show si sono poi attivati sui social con l'hashtag #SaveGLOW, ma è difficile che Netflix possa tornare sui suoi passi.

Chissà però, che qualche sorpresa non possa poi esserci... Mai dire mai, giusto?