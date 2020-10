GLOW, Alison Brie e le altre star della serie commentano la cancellazione

Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio: GLOW, la serie tv di Netflix precedentemente rinnovata per una quarta stagione, è stata ufficialmente cancellata dalla piattaforma streaming, rendendo la terza stagione quella conclusiva. Ma quali saranno state le reazioni del cast alla notizia? Scopriamolo insieme.

Non se lo aspettava nessuno, probabilmente, visto il rinnovo comunicato ormai da mesi, e il fatto che produzione della quarta stagione fosse già in corso ai tempi dello stop forzato a causa della pandemia - il primo episodio era stato girato, e si stava procedendo con le riprese del secondo -, ma è così che ha deciso la piattaforma: GLOW avrà solo tre stagioni, poiché la situazione attuale non permette di giustificare ulteriori investimenti nella produzione dello show (costi troppo alti, impraticabilità delle riprese nel rispetto dei protocolli sanitari e l'impressione che il pubblico possa non mostrare più interesse per la serie alla sua eventuale uscita sono tra le ragioni citate nell'articolo di Deadline).

Così, come riporta anche Comicbook, il cast della serie è ricorso ai social per salutare e ringraziare colleghi, fan, produttori e crew, per i bei momenti passati assieme, ricordare ciò che GLOW gli ha lasciato.

"Mi mancherà tutto questo... Sarò per sempre grata alla mia GLOW family per aver cambiato per sempre la mia vita. @glownetflix" scrive la protagonista della serie, Alison Brie, su Instagram.

"Il mio cuore." commenta Britt Baron, l'interprete di Justine Biagi.

Thank you for changing my life Liz. https://t.co/ochd0m7LSw — Shakira Barrera (@Shakirax3) October 5, 2020

"Grazie per aver cambiato la mia vita, Liz" scrive Shakira Barrera, ringraziando la casting director della serie, Elizabeth Barnes.

"Indossate la mascherina!" ricorda Rebekka Johnson a.k.a. Dawn Rivecca.

No more GLOW. Sorry. Stinks. — marc maron (@marcmaron) October 5, 2020

"Niente più GLOW. Scusate. Che schifo" aggiunge Marc Maron (Sam Sylvia).

"Sono devastata. #salvateglow" conclude, infine, Kimmy Gatewood (Stacey Beswick), che lancia l'hashtag #saveglow.

Chissà se il suo appello verrà ascoltato...