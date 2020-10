GLOW 4 non si farà, Netflix ha cancellato la serie

La produzione di GLOW 4 è stata cancellata nonostante un anno fa, nell'agosto 2019, Netflix avesse annunciato il rinnovo del progetto ambientato nel mondo del wrestling al femminile.

La situazione dello show era rimasta in sospeso dal mese di marzo, quando la produzione di innumerevoli serie televisive e film era stata interrotta, cancellata o posticipata.

La serie GLOW aveva come star Alison Brie, Betty Gilpin e Marc Maron ed era stata creata da Liz Flahive e Carly Mensch che avevano il ruolo di showrunner, autrici e produttrice esecutive.

La storia si è quindi interrotta con Debbie (Betty Gilpin) che rivelava a Ruth (Alison Brie) che Bash stava comprando un network televisivo e la protagonista che le rivelava di non essere interessata prima di imbarcarsi su un volo che la riporava a casa per le vacanze.

Carly Mensch e Liz Flahive, che hanno creato la serie, hanno dichiarato in un comunicato: "Il COVID ha ucciso delle persone, è una tragedia nazionale e dovremmo concentrarci su questo. Il COVID, apparentemente, ha sconfitto anche il nostro show. Netflix ha deciso di non concludere le riprese dell'ultima stagione di GLOW. Ci era stata concessa la libertà creativa per realizzare una comedy complicata sulle donne e raccontare le loro storie. E fare del wrestling. E ora è finita. Stanno accadendo molte cose orribili nel mondo che sono molto più importanti rispetto a questa. Ma fa schifo lo stesso non poter rivedere queste quindici donne insieme in un'inquadratura. Ci mancheranno il nostro cast, gli strani clown e l'eroica troupe. Era il lavoro migliore di sempre... Registratevi per votare. E per favore fatelo".

La storia era ispirata a un vero show di wrestling degli anni '80 e seguiva Ruth Wilder (Brie), un'attrice in difficoltà che a Los Angeles coglie quella potrebbe essere la sua ultima opportunità per diventare famosa iniziando a lavorare nel mondo del wrestling. La giovane deve fare inoltre i conti, almeno inizialmente, con la rivale Debbie Eagan (Gilpin), un'ex attrice di soap opera che ha dovuto mettere in pausa la propria carriera dopo essere diventata madre. Il gruppo di donne è gestito da Sam Sylvia (Macron), un regista di B-movie che le conduce verso la fama.

Nella terza, ora ultima, stagione - di cui parliamo nella nostra recensione di GLOW 3 - le protagoniste sono impegnate in una serie di spettacoli a Las Vegas, città in cui dovranno prendere delle decisioni molto importanti.